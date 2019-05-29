İstanbul’da 69 yılın en sıcak mayıs ayı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu tahminleri
Dün İstanbul'da 35.4 derece ile son 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, İstanbul’da Mayıs ayı sıcaklık rekoru 27 Mayıs 1950’de 34.5 dereceyle kayıtlara geçmişti. Kartal’da sıcaklık 35.4 derece ölçüldü. Göztepe’de de hava sıcaklığı 34.7 derece oldu. Meteoroloji yetkilileri, Mayıs ayının sonraki günlerinde hava sıcaklığının 28-30 derece arasında seyredeceğini belirtti. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları, vatandaşları hava durumu tahmini araştırmalarına yönlendirdi. Başta büyük şehirlerde olmak üzere pek çok şehirde ikamet eden vatandaşlar, bulundukları kentlerin hava durumu tahminlerini araştırıyor. İşte, 29 Mayıs il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey ve iç kesimlerin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Çankırı çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerin hava durumu tahminleri şöyle;
İSTANBUL °C, 29°C: Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 34°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 31°C: Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 36°C: Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C: Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 26°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C: Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 25°C: Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 34°C: Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C: Az bulutlu ve açık
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