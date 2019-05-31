İstanbul'da 4 kütüphane bayramda 24 saat açık olacak

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok, Taksim'de bulunan ve 24 saat hizmet veren Atatürk Kitaplığı'nın bahçesinde gerçekleşen sahur programına katıldı.

Kütüphanede çalışmaya gelen ziyaretçilerle sahur yapıp sohbet eden Baraçlı, gençlere, İstanbul'daki 4 kütüphanenin bayram boyunca kapatılmayarak 24 saat hizmete devam edeceği müjdesini verdi.

Hayri Baraçlı, İBB'nin İstanbul'daki hizmetlerinin 24 saat sürdüğünün altını çizerek, şunları söyledi:

"Bugün Atatürk Kitaplığı'nda öğrenci arkadaşlarımızla bazıları üniversiteye hazırlananlar, bazıları da üniversitede okuyanlarla bir aradayız. Onlarla beraber olmak bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Çünkü amacımız, gençler için hem üniversiteye hazırlanırken hem de sınavlara çalışırken rahat bir ortam oluşturabilmek ve onların bu konuda yaşadıkları problemleri çözebilmektir. Bu sebeple Kartal'da Bülent Ecevit Kültür Merkezi içerisinde bulunan Muallim Cevdet Kütüphanesi, Başakşehir'de Rasim Özdenören Kütüphanesi, Fatih'te Ahmet Kabaklı Kütüphanesi ve Atatürk Kitaplığı olmak üzere, 4 kütüphanemizde bayram boyunca 9 gün kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz."

İBB'nin, yapılan çalışmalarla gençlerin vizyonunu açabilecek projeler üretme gayretinde de olduğunu vurgulayan Baraçlı, "Önümüzdeki süreçte de inşallah bir staj uygulamamız olacak. Ücretli staj yapma imkanı vereceğiz. Gençlerimiz hem çalışacak hem de stajlarını yaparken emeklerinin karşılığı bir ücret sağlayacağız." diye konuştu.

Baraçlı, İstanbul'daki gençlerin girişimcilik ekosisteminden pay almalarını sağlayacak bir ortam oluşturma gayreti içerisinde olduklarını anlatarak, Şişhane'de Zemin İstanbul projesindeki gibi, gençlerin ürettiği farklı projeler sayesinde geleceğin İstanbul'unu gençlerle birlikte inşa edeceklerini söyledi.

İBB KÜTÜPHANELERİ

İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne bağlı 21 halk ve çocuk kütüphanesinin bir kısmı, haftanın 7 günü, saat 20.00'ye kadar, bir kısmı ise saat 22.00'ye kadar vatandaşlara hizmet veriyor.

İstanbul'da hiç kapanmadan hizmet veren Muallim Cevdet Kütüphanesi, Rasim Özdenören Kütüphanesi, Ahmet Kabaklı Kütüphanesi, Ahmet Süheyl Ünver Kütüphanesi ile Atatürk Kitaplığı'nda, saat 01.00-02.00'de çoğu öğrenci olan ziyaretçilere mobil büfelerden çay ve çorba ikramı yapılıyor.