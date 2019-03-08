İstanbul'da 4 kişiyi öldüren zanlı hakkında flaş karar
İstanbul'da 4 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi de ağır yaralayan Şinasi Gürkan tutuklandı
KATLİAM YAPAN SALDIRGANA TUTUKLAMA TALEBİ
İSTANBUL’da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinasi Gürkan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gürkanın kardeşi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Başakşehir ve Esenyurt’ta 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan saldırgan Şinasi Gürkan ile olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nden çıkartıldı. Çelik yelek giydirilen Şinasi Gürkan ile 4 kişi zırhlı araca bindirilerek Büyükçekmece Adliyesi’ne götürüldü. Gürkan ve 4 kişi savcıya ifade verdi.
Cumhuriyet savcısı, Şinasi Gürkanı tutuklama talebiyle, kardeşi olan şüpheliyi ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti. 3 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı. Şüpheli Şinasi Gürkanın savcılık ifadesinde cinayetleri işlediğini kabul ettiği, başka bir şey söylemediği öğrenildi.
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