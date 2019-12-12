İstanbul’da 33 gaybubet evine baskın

Evlerde gizlenen 30 kişinin yakalanmasına yönelik gece 01.00 sıralarında başlatılan eşzamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 350 bin TL değerinde döviz ve TL ele geçirildi. Ziynet eşyalarının yanı sıra 43 adet 1 dolar da bulundu. 22 kişi Emniyette sorguya alınırken, firari kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.