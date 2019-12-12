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Çetin AYDIN / İSTANBUL
12.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbul’da 33 gaybubet evine baskın

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İstanbul’da 33 gaybubet evine baskın

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin gizlendiği 33 ‘gaybubet’ evini bastı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin gizlendiği ‘gaybubet’ evlerine yönelik yürüttüğü çalışmada, 33 ev tespit etti.

Evlerde gizlenen 30 kişinin yakalanmasına yönelik gece 01.00 sıralarında başlatılan eşzamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 350 bin TL değerinde döviz ve TL ele geçirildi. Ziynet eşyalarının yanı sıra 43 adet 1 dolar da bulundu. 22 kişi Emniyette sorguya alınırken, firari kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

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