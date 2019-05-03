İstanbul'da 32 soruşturma
Yerel seçimde Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde usulsüzlük yapıldığına ilişkin suç duyuruları üzerine Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 32 soruşturma başlatıldı. Sandıklarda görev alan 60 kişi ile Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü E.K. ifadeye çağırıldı.
İSTANBUL seçimleriyle ilgili itirazların ardından Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararı beklenirken, Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir ilçelerindeki seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin suç duyuruları üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık tarafından Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinde 32 ayrı soruşturma başlatıldı.
‘ŞÜPHELİ’ SIFATIYLA İFADE VERECEKLER
31 Mart seçimlerinde sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, suç duyurularının bir kısmını AK Parti ve MHP, bir kısmını da sandık sayımlarında suç şüphesi olacak durumlar bulunduğu gerekçesiyle ilçe seçim kurulu başkanlıkları yaptı. Bu suç duyuruları üzerine 32 ayrı soruşturma açan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili ilçe seçim kurullarından usulsüzlük yapıldığı ileri sürülen sandıklarla ilgili oy sayım tutanakları ve çalışan görevlilerin kimlik bilgilerini istedi.
Bilgilerin ulaşmasının ardından savcılık, bu ilçelerde görev yapan sandık kurulu başkanı ve üyeleri ile sandık sayım sonuçlarının veri girişini yapan görevlilerden oluşan 60’ın üzerinde kişiyi ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırdı.
‘Görevi kötüye kullanma’ ve ‘Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un ilgili maddelerince başlatılan soruşturma kapsamında, bu şüphelilerden 10’unun ifadesine başvuruldu. Savcılığın ifade alma işlemi sırasında şüphelilere “daha önce bir seçimde görev alıp almadığı”, “seçim günü görev dağılımının nasıl gerçekleştirildiği”, “sandık sayımının nasıl yapıldığı”, “tutanaklara attıkları imzaların kendilerine ait olup olmadığı” gibi sorular yönelttiği öğrenildi.
SANDIK BAŞKANI VE ÜYELİK ŞARTLARI
Öte yandan, Maltepe İlçe Seçim Kurulu’nca ilçede görevlendirilen sandık başkanı ve üyeleriyle ilgili bir gazete haberine ilişkin de resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, bu kişilerin sandık başkanı ve üyesi olma şartları taşıyıp taşımadığının araştırıldığı belirtildi.
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