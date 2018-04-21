Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul'da 3 villaya baskın... 215 kişiye ceza kesildi

    İstanbul'da 3 villaya baskın... 215 kişiye ceza kesildi

    DHA
    21.04.2018 - 10:44 | Son Güncelleme:

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kumar oynayan ve oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 215 kişiye ceza kesildi. Şüphelilerin daha önce kumar oynatıldığı için kapısına mühür vurulan ve bakımsızlıktan harabeye dönen bir villanın mührünü sökerek kumar oynamaya devam ettikleri belirlendi.

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri, Çatalca ve Sancaktepe ilçelerinde dikkat çekmemek için lüks villaları kumarhaneye çeviren şüphelilerin kumar oynattığı bilgisini aldı. Villalara çok sayıda insanın giriş-çıkış yaptığını belirleyen jandarma ekipleri, 5 ayrı villaya baskın düzenleyerek masaların üzerinde oyun kartları ve pullarla kumar oynayanlara suçüstü yaptı.

    Çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilirken, kumar oynatan ve kumar oynatmak için yer temin eden 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 210 kişiye ise yaklaşık 60 bin lira para cezası kesildi.


     

    Etiketler: Villa , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri