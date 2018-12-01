İstanbul’da 3 PKK’lı tutuklandı
İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda yakalanan 23 kişiden 3’ü tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması DGH’ya yönelik kent genelinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, örgütün sözde kuruluş tarihi sayılan 27 Kasım’da çeşitli saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesinde 4 gün süren gözaltı işlemlerinin ardından dün adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı. 20 şüphelinin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
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