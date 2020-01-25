İstanbul’da 3 DHKP/C'li yakalandı

DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğünce son zamanlarda İstanbul’da yapılan eylemlerin faillerinin yakalanması, terör örgütüne ait silah mühimmat, örgütsel dokümanların ele geçirilmesi ve örgüt içerisinde faaliyet yürüten aranan şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul genelinde 17 adrese bugün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve dijital/bilişim malzemede ele geçirildi.