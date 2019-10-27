İstanbul'da 29 Ekim'de metro ulaşımı 24 saat ve ücretsiz
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tüm metro hatlarında ulaşımın ücretsiz ve 24 saat olacağı açıklandı.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''#MetroDuyuru
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızda tüm hatlarda ulaşım ücretsiz
28 Ekim’i 29 Ekim’e bağlayan gece 00:00 itibariyle M1A, M1B, M2, M4, M5 ve M6 hatlarında ise hem ücretsiz hem de 24 saat.
Bayramımız kutlu olsun''
#MetroDuyuru— Metro İstanbul (@metroistanbul) October 27, 2019
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızda tüm hatlarda ulaşım ücretsiz 🚇🚊🚡
28 Ekim’i 29 Ekim’e bağlayan gece 00:00 itibariyle M1A, M1B, M2, M4, M5 ve M6 hatlarında ise hem ücretsiz hem de 24 saat.
Bayramımız kutlu olsun 🇹🇷😊🇹🇷
Detaylar 👇https://t.co/IaU0VUs50g pic.twitter.com/sxt4YcVSna
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