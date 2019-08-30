İstanbul’da 24 saat toplu ulaşım
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim vaatlerinden biri olan İstanbul’da ‘24 saat kesintisiz ulaşım’ uygulamasını hayata geçirmek için düğmeye bastı.
30 Ağustos Zafer Bayramı gecesinden itibaren İstanbul, dünyada gece metro hizmeti veren 8 kentten biri olacak. İmamoğlu, kamuoyuna duyurduğu yeni uygulamanın, hafta sonları geçerli olacağını, gece verilecek toplu ulaşım hizmetinden faydalanmak isteyen yolcuların ise metro ve İETT otobüslerini, saat 00.30–05.30 saatleri arasında İstanbulkart’larından, kendi tarifelerinin iki katı ücret ödeyerek kullanabileceklerini açıkladı. İmamoğlu, önümüzdeki dönemde ihtiyaca göre bu hatların sayısını arttırabileceklerini söyledi. İmamoğlu, dini ve milli bayramlarda ise toplu ulaşımın 24 saat ücretsiz sağlanacağını belirtti. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul gibi Ankara’da da toplu ulaşım ücretsiz olacak.
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