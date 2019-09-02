İstanbul’da 24 saat çalışacak metro hatları hangileri? İşte gece çalışacak metro hatları
İstanbul'da 24 saat hizmet verecek olan metro hatları belirlendi. 31 Ağustos gecesinden itibaren bazı metro hatları ile 24 otobüs hattı saat 00.30 - 05.30 arasında hizmete başladı. Peki, İstanbul’da 24 saat çalışacak metro hatları hangileri? İşte gece çalışacak metro hatları
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da 24 saat toplu ulaşım döneminin başlamasına ilişkin basın toplantısı yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'un yoğun hatları üzerinden bir tespit ile hem metro hem de otobüs hatlarında kesintisiz ulaşımı 30 Ağustos gecesi 00.30 itibarıyla başlatacaklarını belirten İmamoğlu, "Bu ulaşım, cuma-cumartesi geceleri saat 00.30-05.30 arasında sağlanacak. Özellikle sabah erken saatte işi için yola çıkan emekçi dostlarımızın hiçbir sıkıntı yaşamaması adına saat dilimini 00.30-05.30 olarak belirledik." diye konuştu.
İSTANBUL'DA 24 SAAT ÇALIŞACAK METRO HATLARI
Başlatılan bu yeni uygulama çerçevesinde ilk etapta İstanbullulara;
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı,
M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı, M2 Yenikapı-Taksim Hacıosman Metro Hattı, M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı,
M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı,
M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü Metro Hattı hizmet verecek.
GECE TARİFESİ SAATLERİ VE ÜCRET BİLGİSİ
Gece tarifesi 00:30-05:30 arası geçerli olacak ve bu saat diliminde ulaşımdan faydalanan yolcular 2 basım kadar ücret ödeyecek.
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