İstanbul’da yakalanan 2 teröristin üzerinden servet çıktı!

İSTANBUL’da, yurt dışındaki DEAŞ üyelerine silah ve lojistik malzeme gönderen bir hücreyle, örgüt adına işlem yapılan ‘Hawala ofisi’ne baskın düzenlendi. 2 DEAŞ’lı gözaltına alınırken, iş yeri ve evlerinde bulunan silah aparatları ve böcek arama cihazları dikkat çekti. Operasyonda yüklü miktarda altın ve paraya da el konuldu.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri, geçtiğimiz aylarda terör örgütü DEAŞ’ın yabancı terör savaşçısı yapılanmasına yönelik düzenlediği baskında, yeni bilgilere ulaştı. Elde edilen bilgilerle çalışma başlatan TEM Polisi örgütün yurt dışındaki üyelerine silah ve malzeme gönderen bir hücresi belirlendi. Araştırmalarda şüphelilerin Fatih'teki bir adresi de Hawala ofisi olarak kullanıldığını ortaya çıkardı. Fatih, Avcılar, Çatalca, Kadıköy ve Ümraniye'de de bazı adresler tespit edildi.

Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve TEM Operasyon Timi'nin desteğiyle düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, farklı marka ve modeldeki silahlara ait çol şayıda şarjör, silah arama aparatları ve telsiz ele geçirildi.

TEM Polisi, örgütün kullandığı Hawala (insan kaçakçılarının kullandığı para transfer sistemi) ofisine yapılan baskında 8.5 kilo Altın (Külçe+takı) 18 kilo ham gümüş, 7 kilo külçe gümüş, 1 milyon 794 bin Türk Lirası, 1 milyon 300 bin Amerikan Doları, 118 bin Euro, 1 milyon 921 bin Suriye Lirası, 4.500 Katar Dinar’ı, 22 bin Mısır Poundu, 350 Kuveyt Dinar’ı, 109 bin 500 Suudi Arabistan Riyalı, 47 bin Birleşik Arap Emirlikleri Dinar’ı, 5 bin Ürdün Dinar’ı,1.610 İngiliz Sterlini ve 100 Kanada Doları ele geçti.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.