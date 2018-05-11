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    İstanbul'da 2 bin 400 polisle asayiş uygulaması

    AA
    11.05.2018 - 22:40 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştiriliyor.

    İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan koordinasyonunda kent genelinde 120 noktada, 2 bin 400 polisin katılımıyla yapılan, Yeditepe Huzur Uygulaması-7 saat 20.00'de başladı.

    Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katılıyor.

    Uygulama kapsamında trafik kontrolleri yapılıyor, şüpheli görülen kişilere üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) denetimleri yapılıyor.

    Uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

    Etiketler: istanbul , asayiş uygulaması , gündem
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