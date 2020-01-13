İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

14 Ocak Salı günü İstanbul'un Kartal ilçesinde planlı su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Su kesintisi nedeniyle gündelik işlerinde aksamalar yaşayan su kesintisi programını inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, İSKİ planlı programa göre Kartal'da sular ne zaman gelecek? İşte, İstanbul'da yaşanacak olan su kesintisiyle ilgili detaylar.

İSKİ KESİNTİ PROGRAMI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kartal terfi merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle Kartal ilçesinin 14 mahallesine, 18 saat süreyle su verilemeyecek.

Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Atalar, Çavuşoğlu, Petrol İş, Yukarı, Karlıktepe, Esentepe, Cumhuriyet, Orta, Soğanlık Yeni, Gümüşpınar, Yakacık Yeni, Çarşı, Uğur Mumcu ve Hürriyet mahallelerinde yarın 09.00 ile 15 Ocak Çarşamba günü 03.00 arasında su kesintisi gerçekleştirilecek.