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    İstanbul'da 18 erkeğin yaşadığı dehşet evi! 'En az 50 kez tecavüz ettiler'

    İSTANBUL
    03.04.2018 - 10:12 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bahçelievler’de 21 yaşındaki Pakistan uyruklu Malik R.Z.,, kendisi gibi Pakistan’dan gelenlerle birlikte yaşadıkları evde cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. 18 kişi tutuklandı. İddianamede her ne kadar hepsinin tecavüz ettiği yazılsa da sadece 9’u için cinsel saldırı suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Hürriyet’e konuşan Malik, “Bana en az 50 kere tecavüz ettiler” dedi.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti: Pakistanlı Malik R. Z., kendisi gibi Pakistan uyruklu ve akrabalığı olan 18 erkekle beraber yaşıyordu. Geçimini kağıt toplayarak sağlayan Malik, geçtiğimiz Mart ayının ilk haftası evinde duş aldığı sırada şüphelilerden Vakkas Y., Mubin H. ve Adiş A. çıplak görüntülerini çekti. Daha sonra bu görüntüleri diğer şüphelilerle de paylaştılar. Elindeki görüntüleri kullanmak isteyen Vakkas Y., Malik R. Z.’ye kendisiyle birlikte olmak istediğini söyledi. Malik teklifi kabul etmeyince söz konusu görüntüleri internet ortamında yayacağını söyleyerek tehdit etti. Vakkas’ın söylediklerinin korkan Malik R.Z., tecavüze sesini çıkaramadı.

    ‘BANA EN AZ 50 KERE TECAVÜZ ETTİLER’

    Yaşanan olay diğer şüphelilerin kulağına da gitti. Malik’in iddiasına göre sırayla kendisini ölümle ve dövmekle tehdit ettiler. Malik R.Z.’nin şikayetçi olacağını duyan her bir şüpheli sırayla genç adama tecavüz etti. Hürriyet’e konuşan Malik, “Bana en az 50 kere tecavüz ettiler” dedi.  Soruşturmayı tamamlayan cumhuriyet savcısı, iddianamede tüm sanıkların değişik şekillerdeki tecavüzünü anlatmasına rağmen sadece 9 kişi hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıl hapis cezası istedi.

    Öte yandan diğer 7 kişi hakkında ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla, 3 sanık hakkında ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan 2 yıldan 9 yıla, 1 sanık hakkında ‘Şantaj’ suçundan 1 yıldan 3 yıla ve 18 sanığın tümü hakkında ‘Birden fazla kişi ile tehdit’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

    Etiketler: istanbul , NoMobil , gündem
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