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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM - ANKARA
16.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul’da 16 bin 768 yapı yıkılmayı bekliyor

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
İstanbul’da 16 bin 768 yapı yıkılmayı bekliyor

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, İstanbul’da 23 ilçede 1441 hektar büyüklüğünde 65 adet riskli alan ilan edildiğini belirterek, 65 bin 377 yapının riskli yapı olarak tespit edildiği ve 48 bin 609’unun yıkıldığını aktardı. Almanya Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ile işbirliği çerçevesinde yürütülen çalışmalarla deprem aktivitesi 977 istasyon ile 7 gün 24 saat gerçekzamanlı olarak izleniyor.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, bir önergeyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “17 Ağustos benzeri depreme hazırlık amacıyla İstanbul ve İzmir gibi risk taşıyan şehirlerimizde neler yapılmıştır?” sorusunu yöneltti. Soylu, önergeyi AFAD’dan aldığı şu yazı ile yanıtladı:

ALMANYA İLE ORTAK PROJE

“TÜBİTAK Kamu Ar-Ge Projesi kapsamında 2007-2009 yılları arasında İzmir ili özelinde gerçekleştirilen ‘İzmir metropolü ile Aliağa ve Menemen ilçelerinde güvenli yapı tasarımı İçin zeminin sismik davranışlarının modellenmesi’ projesi tamamlanmıştır. İstanbul ve yakın çevresi özelinde ise 2011 yılında Almanya Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ile başlatılan ‘Kuzey Anadolu Fayında Jeofizik Gözlemler, Marmara Denizi’nin Doğusunda Derin Kuyu Sismometre Ağı’ GONAF Projesi kapsamında, Kuzey Anadolu fayının Marmara Denizi içerisine 7 adet derin kuyu sismometre cihazı yerleştirilmiştir.

977 ADET İSTASYON İZLEMEDE

Deprem aktiviteleri 977 istasyon ile 24 saat izlenmekte, değerlendirilmekte ve kaydedilmektedir. Ülkemizde meydana gelebilecek her türlü afetten sonra gerçekleştirilecek müdahale çalışmaları için Türkiye afet müdahale planı hazırlanmıştır. Ayrıca Türkiye deprem tehlike haritası ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği18 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İzmir’de altı ilçede 918 hektarlık sekiz adet riskli alan ilan edilmiş, 17 bin 905 yapı riskli tespit edilmiş ve 14 bin 429 adedinin yıkımı gerçekleştirilmiştir. İzmir’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 174 milyon 500 bin TL kira yardımı olmak üzere 318 milyon 624 bin TL finansal destek sağlanmıştır. İstanbul’da 23 ilçede bin 441 hektar büyüklüğünde 65 adet riskli alan ilan edilmiş, 65 bin 377 yapı riskli olarak tespit edilmiş ve bu yapılardan 48 bin 609 adedinin yıkımı gerçekleştirilmiştir.

‘İMARLAR 4-5 KATI GEÇMEYECEK’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van’ın Edremit ilçesinde yaptığı açıklamada şehirlerin yaşam kalitesini artırmak ve altyapı sorunlarını çözmek için çaba sarf ettiklerini belirtti ve artık yüksek katlı binaların yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: “Kentsel dönüşüm çok büyük önem arz ediyor. Yapacağımız planlar 50-100 yıllık geleceğimizi belirleyecek. Artık ecdadımızın, kültürümüzün öne çıktığı, yatay yapılaşmayı istiyoruz. Bundan sonra 4-5 katı geçmeyecek imarlar yapılacak.”

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (15.02.2019) 2
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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