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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI, İstanbul DHA, İHA
23.11.2018 - 12:17, Son Güncelleme:

İstanbul'da 15 milyon değerinde operasyon! Her şey balon almalarıyla çözüldü

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İstanbul'da 15 milyon değerinde operasyon! Her şey balon almalarıyla çözüldü

İstanbul, Büyükçekmece ve Zeytinburnu'nda düzenlenen iki ayrı narkotik operasyonunda 500 kilo skunk, 20 kilo eroin ve 50 bin ecstasy hap ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. 

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  • İstanbulda dev operasyon
  • İstanbulda dev operasyon
  • İstanbulda dev operasyon
  • İstanbulda dev operasyon
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Kasım Çarşamba günü Büyükçekmece ve Zeytinburnu'nda iki farklı operasyon gerçekleştirdi. Narkotik ekipleri ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 15 milyon lira olduğunu öne sürdü.  

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ 20 BİN LİRA RÜŞVET TEKLİF EDİNCE TRAFİK EKİPLERİ UYUŞTURUCUYU FARK ETTİ 

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri uygulama yaptığı sırada bir 34 SR 564 plakalı kamyonetten şüphelenerek durdurdu. Trafik polisleri kamyonetin evraklarını incelemeye başladı. Kamyonet sürücüsü M.A. muayenesi olmadığı için polis ekiplerine 20 bin lira rüşvet teklif etti.

Durumdan şüphelenen polis ekipleri kamyoneti aramak istedi. Trafik polisleri kamyonette uyuşturucu madde bulunca durumu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine iletti. Narkotik ekipleri kamyonette yaptığı aramalarda 367 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgili kamyonet sürücüsü M.A. yakalanarak gözaltına alındı. 

İstanbulda 15 milyon değerinde operasyon Her şey balon almalarıyla çözüldü

KIRTASİYEDEN BALON ALINCA OPERASYON BAŞLATILDI 

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ikinci operasyonu ise Zeytinburnu'nda düzenledi. Narkotik ekiplerinin fiziki takibinde olan uyuşturucu satıcısı kırtasiyeden bir poşet çocuk balonu alarak depo olarak kullandığı iş yerine gelince ekipler uyuşturucu maddeleri bu balonlarla çıkartacağı ihtimali üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri şüphelilerin kullandığı iki ayrı depoya düzenlediği baskında Ö.A. ve M.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonda 133 kilo skunk, 20 kilo eroin ve 50 bin ecstasy hap ele geçirdi. Narkotik polisleri şüphelilerin yakalanmamak için balonların içerisine eroinleri doldurarak çocuk oyuncaklarıyla birlikte sevkıyat yapacaklarını ileri sürdü.

Operasyonlar kapsamında Büyükçekmece'de gözaltına alınan M.A. ile Zeytinburnu'nda gözaltına alınan Ö.A. ve M.Ü.'nün Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Narkotik ekiplerinin Zeytinburnu'nda bulunan depoya yaptığı baskın polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde polis ekiplerinin yaptıkları aramalarda uyuşturucu maddeleri bulmaları kaydedildi.

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