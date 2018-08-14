İstanbul'da 112 adrese flaş baskın!
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul'da 39 ilçe ve 14 ilde, 112 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Soruşturması kapsamında İstanbul’un bütün ilçeleri ile 14 ilde 112 adrese eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme aracı kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 33 kişi gözaltına alındı.
Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin arasında meslekten ihraç edilen rütbeli polis, öğretmen, diş hekimi ve vergi müfettişinin de bulunduğu bildirildi. Şüpheli şahısların bilgisayar ve cep telefonlarına el konulduğu, iş yeri ve evlerinde ise aramaların devam ettiği bildirildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle