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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
01.05.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

İstanbul'da 1 Mayıs kutlaması... İşçiler Bakırköy'de toplanıyor

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'na gitmek isteyen gruplar, İncirli Caddesi ve Marmara Forum önünde toplanıyor.

DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve 1 Mayıs Bileşenleri tarafından gerçekleştirilecek mitinge katılmak isteyen sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyelerinin bulunduğu gruplar, daha önceden belirlenen alanlarda toplanmaya başladı.

İncirli Caddesi'nin ara sokaklarını kapatan güvenlik güçleri, belirli noktalardan arama yaparak grupların toplanma alanına geçişlerine izin veriyor.
KESK, TTB ve HDP'lilerin yer aldığı gruptakiler, çeşitli pankartlar taşıyarak sloganlar atarak halay çekiyor.

Kutlamaların yapılacağı alana gidecek diğer kortejde yer alanlar da Marmara Forum AVM önünde toplanmaya başladı. CHP ile DİSK ve bağlı sendikalar ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara ait flama, pankart ve dövizler taşıyan gruplar, çeşitli sloganlar atıyor.
Güvenlik önlemi alan polis ekiplyeri, arama noktalarında göstericilerin taşıdıkları pankartları da kontrol ediyor.

Katılımcılar, toplanmalarının ardından kutlamaların yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'na gitmek için kortej eşliğinde yürüyüşe geçecek.
Grupların toplandığı alanlarda köfte, su ve simit satan çok sayıda seyyar satıcı da bulunuyor. Diğer tarafta miting alanındaki birçok alanda katılımcılar için su bırakıldığı görüldü.

Polis helikopteri de alan üzerinde havadan denetim yapıyor.

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