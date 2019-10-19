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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbul’a yeni acil toplanma bölgeleri

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İstanbul’a yeni acil toplanma bölgeleri

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Levent’teki eski İETT Garajı’nın da aralarında olduğu toplam 300 bin metrekare alanı İstanbul’a park olarak kazandırdı.

İBB Meclisi AK Parti Grubu; Şişli, Kağıthane, Esenler Başakşehir, Eyüpsultan, Beşiktaş ve Tuzla’daki toplam 300 bin metrekarelik alanın afet anında acil toplanma bölgesi olarak da kullanılabilmesi amacıyla teklif verdi. Mevcut imar planlarında değişiklik yapılarak park alanına alınmasına ilişkin teklifte söz konusu parsellerin çoğunlukla boş durumda olduğu, bir kısmının üzerinde yetişkin ağaçların bulunduğu, önemli ulaşım akslarının komşuluğunda yer aldığı ve mevcut veya planlanan önemli ulaşım projelerine olan etkisi vurgulandı. Ayrıca, parsellerin bir kısmının koruma alanı, bir kısmının vadi tabanı komşuluğunda, bir kısmının gecekondu önleme bölgesi ve kentsel dönüşüm alanı sınırları içerisinde yer aldığı belirtildi. Teklifin mevcut bölge planlarındaki yapı ve nüfus yoğunluğunun azaltılıp donatı oranının arttırılmasını, ayrıca kamusal sosyal donatı alanlarının muhtelif ilçelere kazandırılarak ferah ve yaşanabilir kentlerin oluşturulabilmesini, oluşturulacak kamusal açık alanların afet anında acil toplanma bölgesi olarak da kullanılabilmesini amaçladığı aktarıldı.

DEPREM TOPLANMA ALANI OLARAK BELİRLENEN YERLER

- Şişli Mecidiyeköy, Büyükdere caddesi üzerinde 37 bin metrekarelik alan.

- Kağıthane Cendere Mevkii’nde,  toplam 134 bin metrekarelik 2 parsel.

- Esenler Atışalanı Mevkii’nde, Deprem Parkı’nın bitişiğindeki 13 bin metrekarelik alan.

- Başakşehir Hoşdere Mevkii’nde toplam 109 metrekare büyüklüğünde 2 parsel.

- Eyüpsultan Silahtarağa’da, üzerinde bir yapının bulunduğu yaklaşık 10 bin metrekarelik, Alibeyköy’de, üzerinde bir yapı olan 4 bin 500 metrekarelik alan.

- Beşiktaş Dikilitaş’ta 6 bin 500 metrekare büyüklüğünde 2 parsel.

 

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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