İstanbul'a sosyal yardım sözü: 3 katına çıkaracağız
CHP’nin İstanbul büyükşehir belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “İstanbulluların gıdaya, ulaşıma, eğitime ve suya harcadığı parayı azaltacağız. Sosyal yardımları 3 katına çıkartacağız” dedi.
İmamoğlu Şişli’deki bir otelde düzenlediği toplantıda özetle şunları söyledi:
“İstanbul yakın çevresi olan Trakya ve Marmara Bölgesi için Bölgesel Ölçekte Tarımsal Koruma ve Üretim Planı hazırlayacağız. İBB’nin gücüyle bölgedeki üretici birliklerini ve kooperatifleri destekleyeceğiz.
Kent Gıda Konseyi’ni kuracağız. Yani hem sebze, meyve, et ve süt sürdürebilir şekilde ucuzlayacak.
‘Halk Süt’, ‘Kent Lokantaları’ gibi projelerimizle İstanbullunun ucuz ve güvenli gıdaya erişimini sağlayacağız. Halk-Süt’ü ihtiyacı olan bölgelerde çocuklarımıza ücretsiz dağıtacağız.
SUYA YÜZDE 40 İNDİRİM
Öğrencilerin aylık 85 TL olan ulaşım kartını 50 TL’ye düşüreceğiz. 500 bin öğrencinin kırtasiye ve üniforma masraflarını karşılayacağız.
Yemekhanesi olmayan okullarda kumanya dağıtımı yapacağız.
Hanelere suda yüzde 40 indirim yapacağız.
Altyapı çalışmalarını tamamladığımızda, İstanbullu musluktan temiz su içebilecek.
Tüm yönetici kadrolarında yüzde 40 cinsiyet kotası uygulayacağız.
Kadın hareketinin talep ettiği Cinsel Şiddet Kriz Merkezleri açılacak.
75 bin üniversite öğrencisine aylık 400 TL karşılıksız burs vereceğiz.
İstanbul, herkes için yürünebilir bir şehir haline gelecek.
Temiz enerji çok önemli önceliğimiz olacak. OGES’leri (Otopark Güneş Enerji Santralları) hızla devreye alacağız.
Atatürk Olimpiyat Enerji Arena ile atıl durumdaki Atatürk Olimpiyat Stadı, çatısına yerleştireceğimiz panellerle bir güneş enerji santralına dönüşecek. Stadyum boş olduğunda bile kente katkı sunacak.
15 YENİ MÜZE
İstanbul’a 15 yeni müze kazandıracağız. Doğa tarihi müzesi, müzik müzesi, hemşeri müzesi, Mimar Sinan Mimarlık müzesi, gastronomi müzesi... Sultangazi-Cebeci Doğa Tarihi Müzesi ve çevresinde festival, kamp, çocuk oyun alanları oluşturacağız. Harem–Üsküdar hattında, tramvay ile desteklenen kesintisiz bir yaya aksı kurgulayacağız. Salacak tarihinde olduğu gibi denizle buluşacak. Çocuk oyun alanları, deniz hamamları, yeşil alanlar ile burası İstanbul’un eşsiz bir noktası haline gelecek.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle