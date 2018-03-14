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    İstanbul'a sıcaklık rekoru geliyor!

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 12:32 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'den yeni hava durumu tahmini geldi. Ülkemiz genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu iken İstanbul'a mart ayının en yüksek sıcaklığı geliyor.

    METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Aksaray, Niğde, Kırşehir, Erzurum, Bingöl, Ağrı, Muş, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    17 MART CUMARTESİ İSTANBUL'DA HAVA 18 DERECE OLACAK

    İstanbul'a bahar havası geldi derken mart ayının en yüksek sıcaklık rekoru da geliyor. 17 Mart Cumartesi Meteoroloji'den alınan tahminlere göre hava sıcaklığı 18 dereceye kadar çıkacak.

     

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