İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İstanbul'da ise oldukça soğuk bir hava hakim, vatandaşlar da İstanbul'a kar yağıp yağmayacağını merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Sabah erken saatlerden itibaren Anadolu Yakası'nda devam eden karla karışık yağmur, yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı. Aydos Ormanı'nda aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

TARİH VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 25 Ocak'a kadar mevsim normalleri ile 2-4 derece altında, 26 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağışlar nedeni ile yüzde 33'ler seviyesine kadar gerileyen baraj doluluk oranları son bir haftada etkili olan yağışlar neticesinde yüzde 53'ler seviyesine yükseldi.