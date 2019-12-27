İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Yeni yıla sayılı günler kala kar yağışına yönelik beklentiler arttı. İstanbul'a ne zaman kar yağacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair Meteoroloji'den yapılan açıklamalara odaklanmış durumda. İşte, İstanbul'a yönelik en son hava durumu ve kar tahminleri...

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri ile İstanbul'da sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul ve bölgenin doğu kesimlerinde (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağmur ve sağanak, Sakarya'nın güney ve doğu kesimlerinin yüksek yerlerinde karla karışık yağmur öngörülüyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul’a düşecek ilk kar için tarih bilgisi Meteoroloji’den geldi. Güncel Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu raporuna göre, İstanbul'da 28 Aralık cumartesi ve 29 Aralık pazar günleri karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.



