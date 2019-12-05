İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Dün öğle saatlerinde Edirne'de Balkanlara yakın köylerde kar yağışı nedeniyle bitki örtüsü beyaza büründü. Edirne ve ilçelerinde başlayan kar yağışının ardından, başkentin yüksek kesimlerine de mevsimin ilk karı düştü. Bu gelişmelerin ardından İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak konusu oldu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı gibi doğu illerinin yanı sıra batıda Edirne ve İç Anadolu'da da kimi yerlerde kar yağışı dün etkisini gösterdi. Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla devam etti. Şimdi ise İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı araştırılıyor. İşte, 5 Aralık hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya, Düzce, Ordu, Adana, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu (Ardahan hariç) ile Kırşehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Niğde, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Adana’nın doğusu, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, K. Maraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ’ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA HAVA DURUMU
Çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzeyi ile Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BURSA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmurlu
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 5 günlük tahmin raporlarına göre İstanbul'a kar yağışı beklenmiyor. İstanbul ve yakın çevresi hakkında kar yağışı haberi geldiği takdirde, detaylarına haberimizde yer vereceğiz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle