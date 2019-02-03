İstanbul’a minnet borcum var

SEÇİM çalışmaları kapsamında dün İstanbul Tuzla’da çeşitli etkinliklere katılan TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, deri sanayicileri ile kahvaltı yaparak sorunlarını dinledi. Yıldırım, Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu temsilcileriyle de bir araya geldi. Yıldırım, Erzincan Eğitim ve Kültür Vakfı (EKEV) ile Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (ERSİAD) toplantısına da katıldı. Yıldırım, konuşmalarında şunları söyledi:

ÇÖZÜLMEYECEK SORUN YOK

“Türkiye’nin her köşesini, kendi memleketinizi, oradaki yolların 15 sene önceki halini düşünün, şimdiki halini düşünün. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlere nefes aldırmadık, bundan sonra da nefes aldırmayacağız. Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Birlikte Türkiye olacağız. Önümüzde 60 günlük bir süremiz var. Bu süre içerisinde biz Tuzla’da bugün burada olduğu gibi birçok yerde hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Az konuşup çok dinleyeceğiz ve bu kampanyayı güzel bir şekilde tamamlayacağız. İtişmeye kakışmaya gerek yok. Kimseye laf yetiştirmeye niyetim yok. Beni bilirsiniz, polemik yapmam işimi yaparım. Beni polemiğe çekmek isteyenler boşa uğraşır. Benim boş vaktim yok. Bundan sonra da Türkiye’de yaptıklarımın daha fazlasını İstanbul için yapacağım. İstanbul’un çözülemeyecek bir sorunu yok. Yeter ki dert edineceksin. İstanbul’u Türkiye’nin 100. yılına hazırlamak bizlere nasip olacak.

TÜRKİYE’Yİ 3 KAT BÜYÜTTÜK





Memleketin her köşesinde gelecek kuşaklara da gidecek eserleri gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 16 yılda ülkemizi dünya devletleri arasında önemli bir konuma getirdik. Türkiye’yi 3 kat büyüttük. 22 bin kilometre bölünmüş yollar ülkenin her köşesini nakış nakış ördü. İnternetle akıl yollarıyla doğuyu batıyı kuzeyi güneyi birleştirdik. Tuzla’dan sizlerin destekleriyle ben 2002’de milletvekili oldum, o gün bugün memleketin her köşesinde hizmet ediyoruz. Benim İstanbul’a minnet borcum var. Bundan sonraki yaşamımda da beni ben yapan bu şehre daha fazla hizmet etmek istiyorum.

GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ OLACAĞIM

Bizi bütün dünyaya karşı güçlü yapan dertlerimiz, sıkıntılarımız karşısında tek yürek ve tek yumruk olmamızdır. İçeride bizi 5 parmak olarak görseler de dışarıda bu 5 parmak bir yumruğa bir yüreğe dönüşür. Bize yakışan da budur. Hangi makam ve sıfat olursa olsun bizi Türkiye’nin birliğinden mahrum edecek yanlışlara geçit vereceğimizi asla düşünmeyin.

Ülkenin bekası, ortak kaderi için yola çıktık. Belediye başkanı olursam bu bölgede her zaman sizin gören gözünüz, işiten kulağınız, konuşan ağzınız olmaya devam edeceğim.”

ÇİPRAS’IN ZİYARETİ: ‘MİSAFİRİMİZE GEREKEN HASSASİYETİ GÖSTERİRİZ’

- YILDIRIM, Rumeli - Selanik Göçmenleri Zerdeçal Günleri etkinliğine katılmak üzere Tuzla Rumeliler Derneği’ne de gitti. Dernek binasında bir süre kalan Yıldırım,Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Heybeliada Ruhban Okulu’nu ziyaret edeceği haberleriyle ilgili

“Biz Yunanistan ile dostlukları geliştirmeyi, husumetleri azaltmayı politika olarak benimsiyoruz...Türk misafir severliğinin tüm gerekleri yapılacaktır. Ziyaretinin programı nedir ne değildir nasıldır o konudaki detaylardan bilgim yok. Biz gelen misafirimizi en iyi şekilde geçirmesi için gereken hassasiyeti gösteririz.” dedi.