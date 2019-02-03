İstanbul’a minnet borcum var

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul’a minnet borcum var
GeriGündem İstanbul’a minnet borcum var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
03.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul’a minnet borcum var

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
İstanbul’a minnet borcum var

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, “Bu şehir bizi küçük ortaokul öğrencisi Binali’den bugünün Binali Yıldırım’ı yaptı. Benim İstanbul’a minnet borcum var. Bundan sonraki yaşamımda da beni ben yapan bu şehre daha fazla hizmet etmek istiyorum” dedi.

SEÇİM çalışmaları kapsamında dün İstanbul Tuzla’da çeşitli etkinliklere katılan TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, deri sanayicileri ile kahvaltı yaparak sorunlarını dinledi. Yıldırım, Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu temsilcileriyle de bir araya geldi. Yıldırım, Erzincan Eğitim ve Kültür Vakfı (EKEV) ile Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (ERSİAD) toplantısına da katıldı. Yıldırım, konuşmalarında şunları söyledi:

ÇÖZÜLMEYECEK SORUN YOK

“Türkiye’nin her köşesini, kendi memleketinizi, oradaki yolların 15 sene önceki halini düşünün, şimdiki halini düşünün. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlere nefes aldırmadık, bundan sonra da nefes aldırmayacağız. Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Birlikte Türkiye olacağız. Önümüzde 60 günlük bir süremiz var. Bu süre içerisinde biz Tuzla’da bugün burada olduğu gibi birçok yerde hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Az konuşup çok dinleyeceğiz ve bu kampanyayı güzel bir şekilde tamamlayacağız. İtişmeye kakışmaya gerek yok. Kimseye laf yetiştirmeye niyetim yok. Beni bilirsiniz, polemik yapmam işimi yaparım. Beni polemiğe çekmek isteyenler boşa uğraşır. Benim boş vaktim yok. Bundan sonra da Türkiye’de yaptıklarımın daha fazlasını İstanbul için yapacağım. İstanbul’un çözülemeyecek bir sorunu yok. Yeter ki dert edineceksin. İstanbul’u Türkiye’nin 100. yılına hazırlamak bizlere nasip olacak.

TÜRKİYE’Yİ 3 KAT BÜYÜTTÜK

İstanbul’a minnet borcum var

Memleketin her köşesinde gelecek kuşaklara da gidecek eserleri gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 16 yılda ülkemizi dünya devletleri arasında önemli bir konuma getirdik. Türkiye’yi 3 kat büyüttük. 22 bin kilometre bölünmüş yollar ülkenin her köşesini nakış nakış ördü. İnternetle akıl yollarıyla doğuyu batıyı kuzeyi güneyi birleştirdik. Tuzla’dan sizlerin destekleriyle ben 2002’de milletvekili oldum, o gün bugün memleketin her köşesinde hizmet ediyoruz. Benim İstanbul’a minnet borcum var. Bundan sonraki yaşamımda da beni ben yapan bu şehre daha fazla hizmet etmek istiyorum.

GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ OLACAĞIM

 Bizi bütün dünyaya karşı güçlü yapan dertlerimiz, sıkıntılarımız karşısında tek yürek ve tek yumruk olmamızdır. İçeride bizi 5 parmak olarak görseler de dışarıda bu 5 parmak bir yumruğa bir yüreğe dönüşür. Bize yakışan da budur. Hangi makam ve sıfat olursa olsun bizi Türkiye’nin birliğinden mahrum edecek yanlışlara geçit vereceğimizi asla düşünmeyin.

Ülkenin bekası, ortak kaderi için yola çıktık. Belediye başkanı olursam bu bölgede her zaman sizin gören gözünüz, işiten kulağınız, konuşan ağzınız olmaya devam edeceğim.”

ÇİPRAS’IN ZİYARETİ: ‘MİSAFİRİMİZE GEREKEN HASSASİYETİ GÖSTERİRİZ’

YILDIRIM, Rumeli - Selanik Göçmenleri Zerdeçal Günleri etkinliğine katılmak üzere Tuzla Rumeliler Derneği’ne de gitti. Dernek binasında bir süre kalan Yıldırım,Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Heybeliada Ruhban Okulu’nu ziyaret edeceği haberleriyle ilgili

“Biz Yunanistan ile dostlukları geliştirmeyi, husumetleri azaltmayı politika olarak benimsiyoruz...Türk misafir severliğinin tüm gerekleri yapılacaktır. Ziyaretinin programı nedir ne değildir nasıldır o konudaki detaylardan bilgim yok. Biz gelen misafirimizi en iyi şekilde geçirmesi için gereken hassasiyeti gösteririz.” dedi.

 

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sıcak dakikalar... 2 kişi kayboldu

Ormanda genç kıza işkence! Harekete geçildi

Son dakika: CHP Parti Meclisi'nde 71 ismin adaylığı onaylandı

Kızını uyurken öldürmüştü! O babayla ilgili yeni gelişme