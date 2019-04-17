İstanbul’a karşı CHP’den hamle
İstanbul seçiminin yenilenmesi tartışmalarına mesafeli yaklaşan CHP, iktidar kanadının bu talepte ısrar etmesi durumunda nasıl bir tutum takınılacağını değerlendirmeye başladı. Konuşulan seçenekler arasında geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini tartışmaya açmak da bulunuyor.
31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul’un Maltepe ilçesinde sayımın sonuna gelinirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları süreci yakından takip ediyor. Seçimin yenilenmesi konusunda sert tutum takınan parti yöneticileri, sandıktan çıkan ‘meşru ismin Ekrem İmamoğlu olduğunu’ dile getiriyor. Bir yandan da Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimlerin yenilenmesi yönünde karar vermesi halinde nasıl bir tutum takınılması gerektiğini tartışan parti yönetimi değişik alternatifleri gözden geçiriyor.
KURMAYLARLA DEĞERLENDİRDİ
Kılıçdaroğlu, AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım’ın basın toplantısında, İstanbul’daki seçimler için “Murdar oldu” sözlerini kurmaylarıyla değerlendirdi. Edinilen bilgiye göre parti yönetiminin, iktidarın İstanbul seçiminin yeniden yapılması konusunda ısrarının hukuki bir dayanağı olmadığı savunulurken, bu ısrarının sürmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı seçiminin de yeniden tartışmaya açılabileceği belirtildi.
TARTIŞMA GEREKÇELERİ
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tartışmaya açarken hangi argümanların kullanılacağı da konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde “şaibeler olduğu” öne sürülürken, “Büyükçekmece’de seçmenlerle ilgili itirazlar var, bunun için seçimin yenilenmesi talep ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde sahte seçmen yazımı, adayımıza verilen oyların geçersiz sayılması, kamu kaynaklarının kullanılması gibi masaya konulacak birçok tartışmalı konu var. Bu konulardan bazıları tarafımızca belgelendi. Hadi gel Cumhurbaşkanlığı seçimini de tekrar edelim” denildi.
TUTANAK BİLE TUTULMAMIŞ
Görüşmede Maltepe’de sayıma itiraz da ele alınırken, “Geçersiz oylara sandık başında itiraz edilir. Kendi sandık görevlileri bile oyu geçersiz saymış ve tutanak tutmamış. Sandık başında itiraz etmedikleri geçersiz oylar delilsiz olarak, yapılan baskı sonucu geçerli sayılmaya başlandı. Oylarda yaşanan değişim bundan kaynaklanıyor” denildi.
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