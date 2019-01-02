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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.01.2019 - 08:48, Son Güncelleme:

İstanbul için kar uyarısı! Meteoroloji'den son dakika hava durumu verileri

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İstanbul için kar uyarısı! Meteoroloji'den son dakika hava durumu verileri

Hava durumu verileri, yeni yılın ilk iş gününde birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Marmara bölgesinde havanın yağışlı geçeceği uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yer yer ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmininde bulundu. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 2 Ocak Çarşamba gününe dair tüm bölgelerin hava durumu verileri ve son dakika uyarıları

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte vatandaşlar yaşadığı şehirlerdeki hava durumunu merak ediyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara İstanbul'da bugün yağışlı bir hava olacak fakat kar yağışı bugün için beklenmiyor. Marmara bölgesinde; Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren doğusu, zamanla güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, bölgenin güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kayseri, Niğde, Sivas, Karaman, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Muş, Ağrı ve Bingöl çevreleri ile Trabzon'un ve Giresun'un iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) yağmur ve sağanak, Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Sinop çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) yağmur ve sağanak, Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren doğusu, zamanla güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, bölgenin güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, akşam saatlerinden itibaren Anadolu Yakası ve zamanla il geneli yağmurlu

KIRKLARELI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar iç ve güney kesimleri ve zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

IZMIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MANISA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerine kadar Antalya çevrelerinde ve akşam saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksek kesimleri yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BURDUR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

HATAY °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Kayseri, Niğde, Sivas ve Karaman çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

CANKIRI °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum çevreleri, gece saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Trabzon'un ve Giresun'un iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden iç kesimleri hafif kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimleri ile Erzurum, Kars, Muş, Ağrı ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

IĞDIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzeyi karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SIIRT °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİ DENİZLERDE HAVA DURUMU

Hava Durumu: Çok bulutlu, Batı Karadeniz aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

MARMARA BÖLGESİ DENİZLERDE HAVA DURUMU

Hava Durumu: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE BÖLGESİ DENİZLERDE HAVA DURUMU

Hava Durumu: Çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ BÖLGESİ DENİZLERDE HAVA DURUMU

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), ilk saatlerde batısında 5 ila 7 (40-60km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, ilk saatlerde batısında 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ BÖLGESİ DENİZLERDE HAVA DURUMU

Hava Durumu: Çok bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

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