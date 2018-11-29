İstanbul'a kar yağacak mı? İşte kar yağacak iller

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Tekirdağ'da kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede kar yağışının aralıklarla süreceği kaydedildi. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Trakya ile gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu, Kütahya, Bilecik, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Eskişehir'in kuzey ve batı çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları, Muğla ve Isparta'nın güneydoğusu ile akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya’nın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Batı Karadeniz'de hissedilir derecede olmak üzere kuzey ve batı bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat), Marmara'da zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları, Muğla ve Isparta'nın güneydoğusu ile akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya’nın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TRAKYA'DA KAR YAĞIŞI, BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Trakya'da soğuk hava ve aralıklarla kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat), Marmara'da zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



BURSA °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



ISTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



KIRKLARELI °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.



SAKARYA °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



A.KARAHISAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



IZMIR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu



MANISA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneydoğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



ANKARA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



CANKIRI °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı , gece saatlerinde karla karışık yağmurlu



ESKISEHIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde kuzey ve batı çevreleri karla karışık yağmurlu



KAYSERİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



BOLU °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu



DÜZCE °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KARABÜK °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



AMASYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



GİRESUN °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ELAZIĞ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve puslu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu



ERZURUM °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve puslu, gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



HAKKARİ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve puslu, gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KARS °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve puslu, gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ADIYAMAN °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve puslu, yarın (Perşembe) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DIYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve puslu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu



GAZIANTEP °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.



SIIRT °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve puslu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu