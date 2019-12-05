İstanbul'a kar yağacak mı? Hava yarın nasıl olacak? 6 Aralık hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneyi ile, Kayseri, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep'in doğusunda kuvvetli olmak üzere, Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep’in doğusunda kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma sel su baskını vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA -1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE -3°C, 10°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 4°C, 13°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 3°C, 12°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 5°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

DENİZLİ 2°C, 14°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

İZMİR 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş çevrelerinin yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°C

Parçalı bulutlu

HATAY 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA -4°C, 10°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Bu aşkam saatlerinde Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ANKARA -5°C, 6°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

ESKİŞEHİR -4°C, 5°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

KONYA -3°C, 4°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

SİVAS -3°C, 3°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU -4°C, 8°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

DÜZCE -1°C, 12°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

KASTAMONU -6°C, 7°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

ZONGULDAK 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

BAYBURT -7°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

SAMSUN 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 0°C, 7°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

TRABZON 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutl, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile kuzeydoğu kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -6°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -7°C, 1°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu

MALATYA -1°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

VAN 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman çevreleri ile Gaziantep'in doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.