İstanbul'a kar yağacak mı? Hava yarın nasıl olacak? 6 Aralık hava durumu raporu
Kar yağışının Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da etkisi arttırmasıyla, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Kahramanmaraş ve Kayseri çevrelerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Peki hava yarın nasıl olacak? İşte, 6 Aralık hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneyi ile, Kayseri, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep'in doğusunda kuvvetli olmak üzere, Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep’in doğusunda kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma sel su baskını vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BURSA -1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE -3°C, 10°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 4°C, 13°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 3°C, 12°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -4°C, 5°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
DENİZLİ 2°C, 14°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
İZMİR 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş çevrelerinin yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 9°C, 18°C
Parçalı bulutlu
HATAY 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA -4°C, 10°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Bu aşkam saatlerinde Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ANKARA -5°C, 6°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
ESKİŞEHİR -4°C, 5°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
KONYA -3°C, 4°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
SİVAS -3°C, 3°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU -4°C, 8°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
DÜZCE -1°C, 12°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
KASTAMONU -6°C, 7°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
ZONGULDAK 2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
BAYBURT -7°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
SAMSUN 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 0°C, 7°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
TRABZON 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutl, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile kuzeydoğu kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -7°C, 1°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu
MALATYA -1°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
VAN 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman çevreleri ile Gaziantep'in doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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