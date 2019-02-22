İstanbul'a kar uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji'nin yayınladığı son dakika verilerini takip eden vatandaşlar, bulundukları illerdeki güncel hava durumu tahminlerini öğrenmek istiyor. Öte yandan, İstanbul'da Avrupa Yakası'nın batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakası'nın iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları batı bölgelerinde düşmeye başlıyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trakya ve İstanbul'un yüksek kesimlerinde hafta sonu kar bekleniyor. İşte, Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri...
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat Cumartesi Marmara Bölgesinde görülecek kar yağışlarının Tekirdağ, Kırklareli'nin kuzey ve doğu ilçeleri, Edirne'nin ise güney ilçelerinde yer yer kuvvetli (5-20 santimetre) olması bekleniyor.
İstanbul'daki yağışların ise sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında, akşam saatlerine doğru ise il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa Yakası'nın batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakası'nın iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
PAZAR GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK
Kıyılarda ciddi bir örtü beklenmezken, Avrupa Yakası'nın batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer 3-8 santimetre kar örtüsü bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte rüzgarın da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Vatandaşlar, pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
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