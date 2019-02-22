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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.02.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

İstanbul'a kar uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

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İstanbul'a kar uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji'nin yayınladığı son dakika verilerini takip eden vatandaşlar, bulundukları illerdeki güncel hava durumu tahminlerini öğrenmek istiyor. Öte yandan, İstanbul'da Avrupa Yakası'nın batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakası'nın iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları batı bölgelerinde düşmeye başlıyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trakya ve İstanbul'un yüksek kesimlerinde hafta sonu kar bekleniyor. İşte, Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat Cumartesi Marmara Bölgesinde görülecek kar yağışlarının Tekirdağ, Kırklareli'nin kuzey ve doğu ilçeleri, Edirne'nin ise güney ilçelerinde yer yer kuvvetli (5-20 santimetre) olması bekleniyor.

İstanbul'daki yağışların ise sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında, akşam saatlerine doğru ise il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa Yakası'nın batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakası'nın iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Kıyılarda ciddi bir örtü beklenmezken, Avrupa Yakası'nın batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer 3-8 santimetre kar örtüsü bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte rüzgarın da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Vatandaşlar, pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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İstanbula kar uyarısı Hafta sonu hava nasıl olacak

İstanbula kar uyarısı Hafta sonu hava nasıl olacak

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