İstanbul'a kar uyarısı! 2 gün boyunca yağacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Gündem
Fotoğraf: AA
23.12.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

İstanbul'a kar uyarısı! 2 gün boyunca yağacak

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İstanbul'a kar uyarısı! 2 gün boyunca yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunda İstanbul için kar uyarısı yaptı. Hava sıcaklığını 4 dereceye kadar düşeceği beklenirken, kar yağışının iki gün süreceği öngörüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden edinilen bilgilere göre, Salı günü itibariye hava sıcaklıkları yurt genelinde 6-8 derece düşerek soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Çarşamba gününden itibaren ise Ege bölgesi haricinde kar yağışı etkisini arttıracak. Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da etkisini gösterecek olan kar yağışı Perşembe günü de devam edecek. İstanbul'da hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düşecek.

İstanbula kar uyarısı 2 gün boyunca yağacak

İstanbula kar uyarısı 2 gün boyunca yağacak


 

MARMARA BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı yağmurlu, Bilecik çevrelerinin akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANISA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 9°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer sissli

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKSARAY °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

CANKIRI °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

ESKISEHIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ARTVİN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yağmurlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar, Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesiyle birlikte kuzey kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif kar yağışlı

IĞDIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu

KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yağmurlu

GAZIANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu (23.12.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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