İstanbul'a kar uyarısı! 2 gün boyunca yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden edinilen bilgilere göre, Salı günü itibariye hava sıcaklıkları yurt genelinde 6-8 derece düşerek soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Çarşamba gününden itibaren ise Ege bölgesi haricinde kar yağışı etkisini arttıracak. Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da etkisini gösterecek olan kar yağışı Perşembe günü de devam edecek. İstanbul'da hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düşecek.











MARMARA BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı yağmurlu, Bilecik çevrelerinin akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANISA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer sissli

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKSARAY °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

CANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

ESKISEHIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ARTVİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yağmurlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar, Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesiyle birlikte kuzey kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif kar yağışlı

IĞDIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yağmurlu

GAZIANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

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