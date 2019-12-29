İstanbul'a kar ne zaman yağacak? MGM'den en son bilgiler!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 5 günlük hava tahmini aracılığıyla yanıt buldu. Geçtiğimiz hafta yayımladığı raporda bu hafta sonu karla karışık yağmuru işaret eden MGM, yaşanan bu gelişmelerin ardından detayları paylaştı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Yayımladığı 5 günlük hava durumu raporları ile yağışlı hava, sıcaklık dereceleri ve kar yağışı hakkında bilgiler veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorusuna da yanıt vermiş oldu. Peki, Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Yayımladığı 5 günlük rapora göre İstanbul ve diğer illerin hava durumu hakkında bilgi veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, göstergeleri ile İstanbul'da kar yağışının 3 Aralık Cuma gününe kadar beklenmediğini ifade etti. Pazartesi günü ise Akdeniz bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.
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