İstanbul'a kar ne zaman yağacak? MGM'den en son bilgiler!

Yayımladığı 5 günlük hava durumu raporları ile yağışlı hava, sıcaklık dereceleri ve kar yağışı hakkında bilgiler veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorusuna da yanıt vermiş oldu. Peki, Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Yayımladığı 5 günlük rapora göre İstanbul ve diğer illerin hava durumu hakkında bilgi veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, göstergeleri ile İstanbul'da kar yağışının 3 Aralık Cuma gününe kadar beklenmediğini ifade etti. Pazartesi günü ise Akdeniz bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.











