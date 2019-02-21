Meteorolojiden kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
İstanbul'da yarın hava nasıl olacak sorusunun yanıtı, metropol kentte yaşayan milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yarın İstanbul'unda içinde bulunduğu birçok kentte yağış bekleniyor. İşte meteorolojiden gelen hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Trakya, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Çanakkale, Antalya, Trabzon, Rize, Artvin ve Şırnak çevreleriyle Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde yağmur, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kar yağışı öngörülüyor.
İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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