İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? 18 19 Ocak hava durumu raporu

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber, İstanbul'da bu sene kar yüzü göremeyen vatandaşların kar yağışı beklentisi arttı. Son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'a ne zaman kar yağacağını merak edenler ilerleyen günlere yönelik hava durumu tahminlerini sorguluyor. Peki, hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, İstanbul'a yönelik en son hava durumu ve kar tahminleri...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel verilerine göre, İstanbul'da ilerleyen günlere ait hava durumu tahminleri paylaşıldı. Buna göre İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri hafif sağanak yağış bekleniyor. Kar yağışıyla ilgili henüz İstanbul'da bir olasılık görünmüyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Malatya ile Muğla'nın güney ilçeleri ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; hafif olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Hatay çevrelerinde yer yer doğu ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak(40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar bölgenin doğusu ve Balıkesir ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 9°C

Çok bulutlu ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar aralıklı hafif yağmurlu

KIRKLARELİ 1°C, 8°C

Çok bulutlu ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar kıyı kesimlerinin aralıklı hafif yağmurlu

KOCAELİ 4°C, 9°C

Çok bulutlu ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar aralıklı hafif yağmurlu

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar Muğla'nın Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinin aralıklı hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 2°C, 9°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 6°C, 13°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur, diğer yerlerde hafif yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Hatay çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 14°C

Çok bulutlu

ANTALYA 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 4°C, 12°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ISPARTA -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI -5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

KASTAMONU -4°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri hafif yağmurlu

ZONGULDAK 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu, iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA 0°C, 5°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

SAMSUN 6°C, 8°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

TOKAT 0°C, 5°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

TRABZON 6°C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -14°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -19°C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif kar yağışlı

VAN -7°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzey kesimleri ve Gaziantep çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle hafif yağmur, bölgenin kuzeydoğusu ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

GAZİANTEP 0°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu

SİİRT 0°C, 5°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

ŞANLIURFA 2°C, 10°C

Çok bulutlu