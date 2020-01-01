İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olacağı bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul ve doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği bölgede yağışların Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

Vatandaşların, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'a kar yağışının tarihi hakkında henüz net bir bilgi yok. Bu meteoroloji ve diğer kurumlardan bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.