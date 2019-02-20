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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.02.2019 - 07:34, Son Güncelleme:

İstanbul'a kar geliyor! 20 Şubat son dakika hava durumu tahminleri

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İstanbul'a kar geliyor! 20 Şubat son dakika hava durumu tahminleri

Bu sabah İstanbul başta olmak üzere özellikle Marmara'nın Trakya bölümünde, yer yer sis ve pus hadisesi meydana geldi. Gün boyu az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağı bölge için hafta sonu kar uyarısı yapıldı. İşte, Meteoroloji'den 20 Şubat son dakika hava durumu tahminleri...

İstanbul'da hafta sonu vatandaşları karla karışık yağmur bekliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün haftalık değerlendirme raporuna göre şehirde hafta sonu hava soğuyacak ve karla karışık yağmur görülebilecek. İşte, il il hava durumu tahminleri ve son Meteorolojik değerlendirmeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis ile Antalya ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında Doğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ege'de ise  havanın az bulutlu ve açık, zamanla güney kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün haftalık değerlendirme raporuna göre; hava sıcaklığı perşembe gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek. Perşembe günü Marmara bölgesinde hava soğuyacak, İstanbul’da yağmur görülecek. Kentte havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur görülecek. Yüksek kesinlerde kar ihtimali de olduğu öğrenildi.

20 ŞUBAT GÜNCEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalara göre, bazı illerde hava durumu şöyle;

İSTANBUL °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

BURSA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KARS °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DİĞER İLLERE AİT HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

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