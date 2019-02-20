İstanbul'a kar geliyor! 20 Şubat son dakika hava durumu tahminleri
Bu sabah İstanbul başta olmak üzere özellikle Marmara'nın Trakya bölümünde, yer yer sis ve pus hadisesi meydana geldi. Gün boyu az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağı bölge için hafta sonu kar uyarısı yapıldı. İşte, Meteoroloji'den 20 Şubat son dakika hava durumu tahminleri...
İstanbul'da hafta sonu vatandaşları karla karışık yağmur bekliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün haftalık değerlendirme raporuna göre şehirde hafta sonu hava soğuyacak ve karla karışık yağmur görülebilecek. İşte, il il hava durumu tahminleri ve son Meteorolojik değerlendirmeler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis ile Antalya ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında Doğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ege'de ise havanın az bulutlu ve açık, zamanla güney kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İSTANBUL'A KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün haftalık değerlendirme raporuna göre; hava sıcaklığı perşembe gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek. Perşembe günü Marmara bölgesinde hava soğuyacak, İstanbul’da yağmur görülecek. Kentte havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur görülecek. Yüksek kesinlerde kar ihtimali de olduğu öğrenildi.
20 ŞUBAT GÜNCEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalara göre, bazı illerde hava durumu şöyle;
İSTANBUL °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ANKARA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
BURSA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İZMIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KARS °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
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