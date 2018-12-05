‘İstanbul’a hazırlıklıyız’
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için adı daha sık konuşulmaya başlanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün İstanbul’daki CHP’li ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde CHP’li başkanlar ile kahvaltıda buluşan İmamoğlu olası adaylığıyla ilgili, “Cesaretimizden şüphemiz yok” dedi. Toplantıyla ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Orada İstanbul’un en değerli belediye başkanları vardı. Her biri İstanbul’u dert edinen, düşünen, her yönüne cesaret edebilecek arkadaşlar. Bizim de elbette cesaretimizden bir şüphemiz yok. İstanbul’da belediye başkanı olan, İstanbul’u dert edinen herkesin bir ajandası vardır, hazırlıklıdır. Ben de onlardan bir tanesiyim” dedi.
‘MERAK ELBETTE VAR’
İmamoğlu şunları söyledi: “Başkanlarla ayda bir rutin toplantılarımız oluyor. Ben de kendilerini davet ettim. Elbette yerel seçimler de konuşuldu. 14 arkadaşımızın toplam nüfus büyüklüğü 6 milyonun üzerinde. Kendi ilçelerindeki durumları, eksileri-artıları konuştuk. İstanbul’u konuştuk. Adayın kim olacağı konusunda merak elbette vardır. Kararı verecek olan partimizin üst kurullarıdır. Partimizin açıklama takvimini bilmiyoruz. Bu tamamen partimizin kararıdır.”
Buluşmayı sosyal medyadan da duyuran İmamoğlu, “Vatandaşlarımızın en mutlu olduğu belediyeler olarak sayımızı daha da arttırmak için çok çalışmaya devam edeceğiz” diye yazdı.
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