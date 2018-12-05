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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
05.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘İstanbul’a hazırlıklıyız’

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‘İstanbul’a hazırlıklıyız’

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için adı daha sık konuşulmaya başlanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün İstanbul’daki CHP’li ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde CHP’li başkanlar ile kahvaltıda buluşan İmamoğlu olası adaylığıyla ilgili, “Cesaretimizden şüphemiz yok” dedi. Toplantıyla ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Orada İstanbul’un en değerli belediye başkanları vardı. Her biri İstanbul’u dert edinen, düşünen, her yönüne cesaret edebilecek arkadaşlar. Bizim de elbette cesaretimizden bir şüphemiz yok. İstanbul’da belediye başkanı olan, İstanbul’u dert edinen herkesin bir ajandası vardır, hazırlıklıdır. Ben de onlardan bir tanesiyim” dedi.

‘İstanbul’a hazırlıklıyız’

‘MERAK ELBETTE VAR’

İmamoğlu şunları söyledi: “Başkanlarla ayda bir rutin toplantılarımız oluyor. Ben de kendilerini davet ettim. Elbette yerel seçimler de konuşuldu. 14 arkadaşımızın toplam nüfus büyüklüğü 6 milyonun üzerinde. Kendi ilçelerindeki durumları, eksileri-artıları konuştuk. İstanbul’u konuştuk. Adayın kim olacağı konusunda merak elbette vardır. Kararı verecek olan partimizin üst kurullarıdır. Partimizin açıklama takvimini bilmiyoruz. Bu tamamen partimizin kararıdır.”
Buluşmayı sosyal medyadan da duyuran İmamoğlu, “Vatandaşlarımızın en mutlu olduğu belediyeler olarak sayımızı daha da arttırmak için çok çalışmaya devam edeceğiz” diye yazdı. 

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