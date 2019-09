İstanbul’a 4.6’lık hatırlatma

İSTANBUL Silivri’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yıllardır ‘büyük deprem’ uyarıları yapılan İstanbul’da yürekleri ağızlara getirdi. Saat 11.00’de meydana gelen deprem, 5.36 kilometre derinlikte yaşandığı için şiddetli hissedildi. Depremin şiddetli hissedildiği Silivri, Selimpaşa, Kumburgaz, Büyükçekmece ve Beylikdüzü’nde okullar tedbir amaçlı boşaltıldı. İnsanlar korkuyla sokaklara çıktı. İlk depremin ardından en büyüğü 3.4 en küçüğü 1.2 büyüklüğünde 15 artçı oldu. İstanbul ve Tekirdağ valiliklerinden “Hasar yok” açıklaması yapıldı.

KAPI ÜÇ KEZ DUVARA VURDU

Büyükçekmece’deki Atatürk İlkokulu da öğrencilerini deprem sonrası bahçeye çıkardı. Okulun hemen yanında evi olan velilerden Dilek Gültekin yaşadıklarını şöyle anlattı: “Koltukta oturuyordum. Bir anda sallanmaya başladım. Çok korktum. 4-5 saniye sürdü. Hemen kendimi balkona attım. Çocuğum da bu okulda 3. sınıfta okuyor. Beden dersindeydiler. Hemen diğer çocukları da dışarı çıkardılar. Çocukların bahçeye çıkarılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yazı gelmiş. Müdür açıklama yaptı tatbikat olduğuna dair.”

Veli Nalan Balcıoğlu da depremi şiddetli olarak hissetmiş: “Evimiz hemen okulun yanı. Deprem anında kapı duvara 3 kere vurdu. Ben de süpürge devriliyor herhalde dedim. Zemin katta oturmama rağmen çok hissettim. Sonra çıktım okula koştum. Müdür açıklama yapıyordu. Çocuklara ‘Sakin olun, bu bir tatbikattır. Her zaman yaptığımız bir şey. Şimdi herkes kitaplarını alıp bir kenarda otursun’ dedi. Çocuklarımızı almak istedik vermediler. Okul bahçesinin en güvenli yer olduğunu söylediler. Çocuklar 3 saat dışarda beklediler.”

‘HİÇBİR OKULDA OLUMSUZLUK YOK’

İstanbul Valiliği’nce depremden sonra yapılan açıklamada “9 ilçemizin kaymakamlığı, belediyelerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, AKOM, 112, 155 ve 156 ihbar hatlarına, şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır” denildi. Valilik daha sonra “Hiçbir okulda olumsuzluk bulunmamaktadır. Sadece Silivri ve Avcılar ilçelerimizde okul idarecilerimiz tarafından, deprem eğitimlerinin bir gereği olarak, tedbir amacıyla bazı okullarımızdaki öğrencilerimizin sınıflarından dışarıya çıkarıldıkları anlaşılmıştır. İlimizdeki hiçbir okulumuzda, eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” diye ikinci açıklama yaptı. Depremin hissedildiği Tekirdağ Valiliği’nden de “Hasar yok” duyurusu geldi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da depremde can kaybı ya da hasar olmadığını belirterek şöyle konuştu: “Deprem yüzeye yakın gerçekleştiği için daha şiddetli hissedildi, dolayısıyla panik yaşandı. Deprem merkeze yakın olduğu için, şiddetli hissedilince okullardaki öğrenciler tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldı. Belediye olarak kötü bina stokunu, depreme dayanıksız binaları bir an önce tespit edip yeni binaları inşa etme gibi bir görevimiz var.”

AVCILAR’DA BİNADA ÇATLAK İDDİASI

Depremin Avcılar’daki bir binanın kirişlerinde çatlaklara neden olduğu iddia edildi. Binada inceleme yapan Avcılar Belediyesi yetkilileri, bugün (dün) için binayı tahliye etmeyi düşünmediklerini ve yarın (bugün) tekrar gelip binada incelemelerde bulunacaklarını açıkladı.

UZMANLAR NE DİYOR?

BÜYÜK DEPREMİN ENERJİSİNİ ALMAZ

BOĞAZİÇİ Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, dünkü depreme ilişkin düzenlenen basın toplantısında, sarsıntının sahil boyunca kuvvetlice hissedildiğini aktardı: “Bu bölgede her yıl 1000’e yakın deprem oluyor. Dolayısıyla bu da nadir de olsa yılda birkaç tane olabilecek depremlerden biri ama bu deprem bizi rehavete sokmamalıdır. Bize bu coğrafyada muhakkak her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı, dayanıklı, dirençli bir toplum olmamızı öngörüyor. Marmara’da beklediğimiz depremler 6 ile 7 civarındaki depremlerdir. Küçük depremler hiçbir zaman büyük depremin enerjisini almazlar. Büyük deprem üretme potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve hazırlık safhasında olduğunu bize işaret ediyor. Kuzey Anadolu Fayı, 1999 depremleri öncesinde de aynı özellikleri taşıyordu. Kuzey Anadolu Fayı büyük deprem üretmeden önce önemli deprem aktivitesine sahipti. Ama bunlar hiçbir zaman büyük depremin enerjisini hiçbir şekilde sıfırlamaz. O büyük deprem olacak. (Olası Marmara depreminin 7 civarında olacağını belirterek) Ama bu hiçbir zaman 17 Ağustos depremi büyüklüğünde olmayacak veya Erzincan gibi 1939 depremi gibi 7.9’lar gibi olmayacak. Bölgede irili ufaklı depremler farklı kaynaklardan da olsa çalışırlar. Bunlar bu bölgenin doğal süreci içerisinde değerlendirilmeli. Ama bu hiçbir zaman ‘Deprem olmayacak, rahat edelim’ anlamına gelmiyor. Bu, bize burada yaşayacaksak bu coğrafyanın tamamında aktif fayların olduğu ve bunların deprem potansiyellerinin yüksek olduğunu bize ifade ediyor. Mesela deprem öncesi her ailenin bir afet planı olmalı.”

MURAT NURLU: ÖNCÜ MÜ BİLEMEYİZ

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, 4.6 büyüklüğündeki depremin Kuzey Anadolu Fayı üzerinde orta çukurlukta, Silivri’ye yaklaşık 20 kilometre kadar uzaklıktaki fay üzerinde yaşandığını kaydetti. Bu fay hattında 17 Ağustos 1999’daki gibi depremler yaşandığını, 1963 yılında da bu faya yakın yerde 6.3 büyüklüğün deprem meydana geldiğini, yine Tekirdağ tarafında da 7.4 ila 6.2 büyüklüklerinde depremler görüldüğünü vurgulayan Nurlu, “Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin 15 artçısı var. En büyüğü 3.4 en küçüğü 1.2 büyüklüğünde. Depremden önce de 3 büyüklüğünde bir deprem var ancak öncü olup olmadığına ilişkin bir şey söyleyemeyiz” diye konuştu. Denizde yaşanan 4.6 büyüklüğündeki depremin bu fay hattında biriken enerjinin de boşaltılmasına yardımcı olduğunu belirten Nurlu, “Türkiye deprem ülkesi. Türkiye’de yılda 23-24 bin deprem yaşanıyor. Birey olarak depreme hazırlıklı olmak zorundayız. AFAD Başkanlığı’nın il müdürlükleri var. Vatandaşlarımız buralardan gerekli eğitim ve farkındalık konusunda gerekli destekleri alabilir. Ailemizle birlikte bir araya gelip deprem planlarımızı gözden geçirmek zorundayız” dedi.

PROF. DR. ZİYADİN ÇAKIR: KRİTİK BİR YERDE

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır: “Deprem, Marmara depreminde olması beklenen fay zonu içerisinde ve çevresinde oldu. Silivri açıklarında meydana gelen bu deprem kritik bir yerde gerçekleşti. Son zamanlarda burada bir deprem olmuyordu, yani deprem olmayan bir zon içerisinde olduğu için de biraz tehlikeli. Biz o bölgedeki fayın daima kilitli olduğunu düşünüyoruz. Hem sismoloji verilerinde hem de deniz tabanı gözlemlerimizde fay zonu burada kilitli, dolayısıyla herkesin görüş birliği içerisinde olduğu bir depremde kırılmasını beklediğimiz segmenttir. Bu bir öncü olabilir, bilemeyiz ama beklenen kırıntısına girdiğimiz fay içerisinde olduğu için fay üzerindeki gerilmeyi arttırmış olabilir. Mekanizmasını bilmiyorum, bakmak lazım ama kritik bir yerde gerçekleşti, bu nedenle öncü bir deprem olabilir. Fakat diğer yandan da kesinlikle öncü bir deprem diyemem, kimse diyemez. Şu an meydana gelen depremin bir öncü olduğunu söylemek dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil maalesef. Diğer yandan bu deprem, İstanbul merkezine uzak bir yerde gerçekleşti diye biliniyor ama ben daha yakında olduğunu düşünüyorum. Kötü zemin üzerine yapılmış fabrika ve binalar maalesef büyük risk altında olduğu için yapılacak tek şey bu binaları sağlamlaştırmak ve kentsel dönüşümü hızlandırmaktır.”

PROF. DR. HASAN SÖZBİLİR: KIRILMA OLUMLU GELİŞME

DOKUZ Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir: “Deprem, Kuzey Anadolu fayında kırılması beklenen fay segmenti üzerinde gerçekleşti. Bu depremden önce bölgede çok sayıda öncü deprem meydana geldi. Bu büyüklükteki depremler can ve mal kaybına neden olmaz. Büyük deprem beklenen fay parçası üzerinde bu tür küçük ölçekli kırılmaların olması olumlu bir gelişmedir. Deprem D-B uzanımlı ve Marmara Denizi’ni kateden sağ yönlü doğrultu atımlı fay niteliğindeki Kuzey Anadolu Fayı üzerinde gerçekleşti.”