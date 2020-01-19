İstanbul yerele bırakılamayacak kadar önemli

Eyüpsultan İhsaniye köyünde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Bu hatla Havalimanı-Gayrettepe arasındaki ulaşım 35 dakikada sağlanacak. 81 ilimizin tamamında da büyük projeleri yine hükümet olarak üstleniyor, milletimizin ihtiyacı olan hizmetleri hızlı ve etkin bir şekilde sunuyoruz. Bizim için hizmette rekabet, siyasi rekabetten önde gelir. Şayet bir şehrimizin hizmete ihtiyacı varsa biz orada oy oranına, milletvekiline, belediyesine bakmayız.



ŞAKLABANLIK ELEŞTİRİSİ



Ülkeyi ve şehirleri yönetme yetkisi almak, böyle ağır bir sorumluluğun altına girmek herkese nasip olmaz. Şayet milletin size verdiği bu fırsatı, hakka ve halka hizmet anlayışıyla en güzel şekilde değerlendirirseniz, önünüzde uzun ve aydınlık bir yol açılır. Ama işi siyasi şaklabanlığa vurup, sadece kendi hesaplarınızın ardından giderseniz, millet de size ilk fırsatta dersinizi verir.



HANİ UCUZ SU, SÜT?



Belediyeler görevlerini yerine getirmiyor diye halkımızın mağduriyetine de göz yumacak da değiliz. Söz verdiler, sözlerini yerine getirdiler mi? Suyu ucuzlatacağız dediler. Ucuzlattılar mı? Otobüslerdeki ücretleri düşüreceğiz dediler. Düşürdüler mi? Çünkü bunların en büyük marifeti yalandır. Ücretsiz süt vereceklerdi, hâlâ süt gelecek. Nerede kaldı bu süt?



İSTANBUL VİTRİNDİR



İstanbul’da yapılan her hayırlı işin yanında yer alırken, bizim hayata geçirmeye çalıştığımız hayırlı işlerin önünün kesilmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü İstanbul’un projeleri bu şehrin mahalli yönetimlerine bırakılamayacak kadar önemlidir, hayatidir, büyüktür. Ülkemizin adeta vitrini ve gözbebeği olan İstanbul’a ibadet şevkiyle hizmet ediyoruz.



BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ



Marmaray ve Avrasya’dan sonra Boğaz’ın altından geçecek olan yeni tünelimiz Büyük İstanbul Tüneli’nin etüt proje çalışmalarını da bitirdik. Bu proje, günde 6.5 milyon yolcunun kullanacağı toplam 11 raylı sistem hattını birbirine bağlayacak. Hızlı metro karakterinde bir raylı sistemdir. Büyük İstanbul Tüneli’nin ihale hazırlık çalışmaları da devam ediyor.



GAZİ KALKIP GELSE...



Hiç değilse Gazi Mustafa Kemal gibi, Libya topraklarında canları pahasına mücadele yürüten kahramanlarımızın hatıralarına hürmeten, en azından susmayı deneyebilirler. Ne diyor? ‘Biz Atatürk’ün partisiyiz.’ Hadi oradan. Kabrinden kalksa size bu ülkede yaşam hakkı tanımayacağına inanıyorum.”