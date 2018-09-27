İlk yolcu testi yapıldı... Yüzler gülüyor
29 Ekimde açılacak İstanbul Yeni Havalimanında bin kişinin katıldığı ilk yolcu testi başarıyla gerçekleştirildi.
Büyük açılış için sayılı günler kalan İstanbul Yeni Havalimanında Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması (ORAT) başladı. Havalimanında yapılan ilk testte gerçek çalışanlardan oluşan bin kişi, iki bin bagaj, iki uçak ve elli yer hizmetleri ekipmanları yer aldı.
Başarıyla geçen ilk testte yolcular önce İstanbul Yeni Havalimanının ilk güvenlik kontrol noktasında geçerek check-in noktalarına ulaştı. Yolcuların check-in işleminin ardından körüğe yanaşan Türk Hava Yolları uçağına binmek için son kontrol noktasına gelmesiyle birlikte test başarıyla tamamlandı.
Test sırasında bilgi işlem alt yapısı, güvenlik noktaları, bagaj gönderme sistemleri, kontuarlar, uçuş bilgi ekranları test edildi, yaşanılan aksaklıklar ise tek tek raporlandı.
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