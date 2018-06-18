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    İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçağın ne zaman ineceği belli oldu

    Hürriyet Haber
    18.06.2018 - 17:27 | Son Güncelleme:

    29 Ekim'de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçağın ne zaman ineceği kesinleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı İstanbul Yeni Havalimanı'na inen ilk uçak olacak.

    Habertürk gazetesinden Gökhan Artan'ın haberine göre, İstanbul Yeni Havalimanı'na tarihi iniş 21 Haziran perşembe günü gerçekleşecek. Hazırlıklar da 21 Haziran gününe göre yapılmaya başlandı.

    3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki ışıklandırması yapılan pistin seyrüsefer cihazlarının testi de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı ile yapılmıştı. Yapılan kontrollerde sistemlerin düzgün çalıştığı ve pistin iniş ve kalkışlara uygun olduğu görüldü.Bu arada İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 90.5'i de tamamlandı.

    Bu arada İstanbul Yeni Havalimanı "sessiz havalimanı" konseptiyle hizmet verecek. Bazı istisnalar dışında uçağa biniş kapısında anons yapılmayacak. Gidiş seferleri uçak kapısında anons başına en fazla 3 çağrı ile sınırlı olacak.

    Genel olarak, anonslar sadece İngilizce veya Türkçe dilinde olacak. Ancak, belirli bir uçuş / rotadaki yolcuların İngilizce veya Türkçe anlamadığı durumlarda, diğer dillerde anons yapmaları talep edilebilecek.Kalkış kapısı açıklanmış olan kapıdan farklı/değişmiş ise kalkış anonsları (en fazla 3 anons/ kalkış) yapılabilecek.

    Kişisel anonslar da ise gidiş için en fazla 5 yolcu için anonsların yapılmasına izin verilecek.Özel durumlarda (bir yolcunun rotası değişirse, kayıp eşya vb.)halde bu anonslara izin verilecek.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , son dakika , haberler
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