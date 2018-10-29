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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gökhan ARTAN / DHA
29.10.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

İstanbul Yeni Havalimanı üzerinde uçuş yasağı

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İstanbul Yeni Havalimanı üzerinde uçuş yasağı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi açılışını yapacağı İstanbul Yeni Havalimanı'nın içinde olduğu büyük bir alan üzerinde bugün 11 saatliğine uçuş yasağı getirildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok devlet başkanın da katılacağı İstanbul Yeni Havalimanı'nın bugün yapılacak resmi açılışı nedeniyle havadan da önlem alındı.Dev merkezin de içinde olduğu büyük bir alana uçuş yasağı getirildi. NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notunda 13:00 ile 23:59 saatleri arasında bölgeye helikopter gibi görerek uçuş yapan (VFR) trafiklerin de aralarında olduğu görevli olmayan devlet ve sivil hava araçları trafiklerinin bölgeye yaklaşmasına, girişine ve kalkışına yasaklandı.NOTAM’da, uçuş yasağının koordinatları ve bilgi notu paylaşıldı.

KONUYLA İLGİLİ YAYILAN NOTAM ŞÖYLE:

Konuyla ilgili yayınlanan NOTAM’da, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafınca görevlendirilen Devlet Hava Araçları, ambulans,şehit nakli,arama kurtarma, organ nakliyangınla mücadele,terörle mücadele,Türk yıldızları ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, İstanbul Atatürk Havalimanı’na,Tekirdağ Çorlu Havalimanı'na iniş ve kalkış yapan ve geçiş müsaadesi olan sivil trafikler hariç görevli olmayan devlet hava araçlarının IFR/VFR ve tüm sivil VFR trafiklerin bölgeye yaklaşmasına,girişine ve kalkışına müsaade edilmeyecektir.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından görev yapması istenilen devlet hava araçlarının IFR/VFR uçuşları ve izin verilen sivil VFR trafiklerin NOTAMLI sahada uçuş yapabilmesi için koordine kurarak gerekli müsaadeyi alması gerekmektedir. İzin verilmesini takiben koordinatör tarafından ilgili ATC birimine bilgi verilerek uçuş serbest kılınacaktır" bilgileri yer aldı. 

Tarihi açılış öncesi yeni havalimanı havadan böyle görüntülendiCumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet’in 95’inci yılında ‘İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk fazını açıyor. Erdoğan’ın havalimanının ismini bugünkü açılış töreninde açıklaması bekleniyor. Toplam 26.1 milyar Euro yatırımla inşa edilen havalimanı tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olacak.
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