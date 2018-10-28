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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Cansel KİRAZ-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA) 
28.10.2018 - 17:52, Son Güncelleme:

İstanbul Yeni Havalimanı Ruhsat Takdim Töreni gerçekleştirildi

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İstanbul Yeni Havalimanı Ruhsat Takdim Töreni gerçekleştirildi

İSTANBUL Yeni Havalimanı Ruhsat Takdim Töreni’ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak imzalanan sertifika ile havacılık faaliyetlerine başlamaya hazır olduğu belirlenen İstanbul Yeni Havalimanı’nın milletimize hayırlı olmasını diliyor ve bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan İstanbul Yeni Havalimanı Ruhsat Takdim törenine katıldı. Törende Turhan, sivil havacılıkta emniyet ve güvenliğin önemli iki ana unsur olduğunu söyledi. Turhan, Havalimanları uluslararası standartları olan yerlerdir ve bunların emniyet, güvenlik ve seyrüsefer gereklilikleri Uluslararası Havacılık Örgütü Konvansiyonu (ICAO) Ek-14 dokümanında belirlenmiştir. Ayrıca 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve SHY-14 yönetmeliğinde sertifikasyon standartları açıkça ortaya konmuştur. Bu standartların sağlanması hayati önem taşımaktadır. Nitekim İstanbul Yeni Havalimanı’nın sertifikasyon süreci Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından titiz bir şekilde sürdürülmüş ve 4 Temmuz tarihinde başlayan süreç, yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın ardından bugün itibariyle tamamlanarak Genel Müdür Vekili Bahri Kesici başkanlığında toplanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sertifikasyon Komisyonu, havalimanının uluslararası gereklilikler ile milli gereklilikleri karşıladığını belgeleyen raporunu hazırlayarak sertifikayı imzaya hazır hale getirmiştir" dedi.

GEREKLİ STANDARTLARIN SAĞLANDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sertifikasyon ekibi yaklaşık 4 aylık süre boyunca Havaalanı fiziki şartlar ve emniyet, havacılık güvenliği, seyrüsefer hizmetleri sahalarındaki tüm gereklilikleri gün be gün takip ederek süreci sonuçlandırmıştır" diyen Turhan, şöyle konuştu:

Bilinmelidir ki, havacılık emniyeti bir havalimanında başlar ve diğer havalimanında biter. Bu anlayış çerçevesinde çok sayıda denetim ve faaliyet yapılmıştır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sertifikasyon ekibi tarafından yapılan bazı önemli etkinlikleri hatırlatmakta fayda görüyorum. Havaalanı Mania Planı hazırlanmış ve uygulanmak üzere imar planı yapma ve uygulama yetkisi bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılmıştır. Terminaldeki tüm yolcu kolaylıklarının uluslararası standartlara uygun olduğu tespit edilerek Terminal İşletme Ruhsatı verilmiştir. Havaalanı emniyeti ile ilgili olarak, havaalanında çalışacak tüm personelin yaptıkları işlere yönelik eğitim almaları sağlanmıştır. Havaalanında görev yapacak yönetici personelin yeterlilikleri sağladığı tespit edilerek Form 4 onayları yapılmıştır. Pist, apron ve taksi yollarının fiziki özellikleri ile bu kaplamalı alanların üzerinde bulunan görsel yardımcıların kontrolleri yapılmış ve güncel Havacılık Bilgi Yayını içinde yer alan bilgilerin doğruluğundan emin olmak için havadan fotoğraflama ve ölçümlerle emniyet analizleri yapılmıştır. Havaalanındaki kurtarma ve yangınla mücadele, kuş ve yabani hayvanlarla mücadele, mniaların kontrolü, apron yönetimi gibi işletim hizmetleri kapsamındaki gerekli standartların sağlandığı tespit edilmiştir."

PERSONELLERİN TEORİK VE PRATİK EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

Hava seyrüsefer hizmetleri ile ilgili olarak, ICAO Hava Seyrüsefer Planı’nda, hava sahası ve hava trafik hizmetleri, yol ağı değişikliklerinin ve Türkiye Havacılık Bilgi Yayınları’nda ülkemiz uçuş bilgi bölgesi içindeki yenilikler ve değişikliklerin, havaalanı genel bilgilerinin, yaklaşma chartlarının, standart aletli kalkış, standart aletli iniş’lerin yayınlanması sağlanmıştır. 4 pist başı için ILS sistemi ve 2 adet DVOR cihazı ile haberleşme sistemlerinin testleri gerçekleştirilmiştir. Hava trafik yönetimi, elektronik ve meteoroloji ünitelerinde görev alacak personelin yeterlilikleri ile teorik ve pratik eğitimlerinin tamamlandığı teyit edilmiştir. Havacılık güvenliği ile ilgili olarak, Havalimanı Mülki İdare Amiri atanmış, Havaalanı Güvenlik Komisyonu ve Eğitim, Araştırma ve Denetleme Birimi oluşturulmuştur. Havalimanı güvenlik programı, muhtemel harekat tarzı planı, havalimanı iç kalite kontrol programı, hava trafik yönetimi güvenlik planı, giriş kartları yönergesi, devriye talimatı hazırlanmıştır. Havaalanında kara tarafı, hava tarafı, güvenlik tahditli alanlar ve güvenlik tahditli alanların kritik bölümleri ve havaalanı elektronik kartlı giriş sisteminin tesis edilmiştir. Yolcu, kabin bagajı, uçak altı bagaj, personel ve havaalanı tedariklerinin taranması için son teknoloji cihazların kurulumu yapılmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak imzalanan sertifika ile havacılık faaliyetlerine başlamaya hazır olduğu belirlenen İstanbul Yeni Havalimanı’nın milletimize hayırlı olmasını diliyor ve bütün katılımcılara teşekkür ediyorum."

Bakan Turhan, konuşmasının ardından İstanbul Grand Airport (İGA) CEO’su Kadri Samsunlu’ya İstanbul Yeni Havalimanı işletme sertifikasını takdim etti.


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