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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gökhan Artan / DHA
26.08.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

İstanbul Yeni Havalimanı için 'Bagajlı Lüks Taşımacılık' geliyor

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İstanbul Yeni Havalimanı için 'Bagajlı Lüks Taşımacılık' geliyor

İlk etabı 29 Ekimde açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı için artık geri sayım başlarken, dev merkeze ulaşım ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Yeni Havalimanı için İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, "Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) Hatlarının Oluşturulması ve Taşımacılığın Uygun Araçlarla Karşılanması" adlı bir ihaleye çıktı.

İhaleyi kazanacak firma 10 yıl süreyle İstanbul'da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle İstanbul Yeni Havalimanı arasında taşımacılık yapacak. İstanbul Yeni Havalimanı gerek günlük geçecek yolcu sayısı gerekse de çalışan personeli ile adeta Türkiye'nin 82. ili gibi olacak. Bir kentte bulunması gereken tüm kurumlara sahip olacak havalimanından günlük 250 bin yolcunun geçiş yapması bekleniyor. Açılışı 29 Ekim gününe planlanan İstanbul Yeni Havalimanının da yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Yüzde 95'i tamamlanan havalimanı açıldığında ulaşımda sıkıntı yaşanmaması adına ulaşım alternatifleri de artıyor.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Yeni Havalimanına bagajlı lüks taşımacılık yapılmasıyla ilgili bir ihaleye çıktı. İETT, İstanbul Genelinde Yeni Havalimanı Toplu Ulaşım Entegrasyonu Kapsamında Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) Hatlarının Oluşturulması ve Taşımacılığın Uygun Araçlarla Karşılanması Amacıyla Toplu Taşıma Yapmak Üzere Hat Kiralama İşi adlı bir ihale ilanı yayınladı.

İhaleyi alan şirket 18 hat üzerinde 150 otobüsle taşımacılık yapacak

4 Eylül tarihinde kapalı teklif usulü arttırma ile yapılacak ihaleyi kazanacak olan şirket 10 yıl süreyle İstanbul'da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle İstanbul Yeni Havalimanı arasında taşımacılık yapacak. Toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işi ihalesinde tahmin edilen bedelin KDV dahil 468 milyon TL olduğu ve tahmin edilen toplam bedelin yüzde 3ü oranında 14 milyon 40 bin TL'lik geçici teminatı olduğu ilanda belirtildi. Bu araçlarla günde 75 bin yolcunun taşınması beklenirken otobüs durakları terminalin altında yer alacak. Yürüyen merdivenler veya asansörle terminale geçilebilecek. Bagajsız seyahat edenlere yönelik ise 36 İETT otobüsü hizmet verecek. Bu taşıma ile de 15 bin kişiye hizmet verilmesi bekleniyor.

660 ticari taksi hizmet verecek

İstanbul Yeni Havalimanında ulaşımla ilgili ayrıca ilk etapta 660 adet ticari taksi de hizmet verecek.Taksi sayısı, havalimanının kapasitesi geliştikçe artabilecek.  
Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronun ise 2019 yılı sonu, 27 kilometreden oluşacak 6 istasyonun olduğu Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronun ise 2020 yılı sonunda hizmete açılması bekleniyor. 

THY mobilya alım ihalesine çıktı

Bu arada havayolu şirketlerinin İstanbul Yeni Havalimanı için hazırlıkları devam ediyor. Yolcu payının yüzde 70'nin olacağı Türk Hava Yolları da kendisi ve iştirakleri için muhtelif çeşit ve adetlerde mobilya alımı ilanına çıktı.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

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