İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği yeniden Sedat Zincirkıran dedi
3 yıllığına görev yapacak yönetimin başkanlığını halihazırda derneğin başkanlığını yürüten Sedat Zincirkıran üslendi.
Seçim konuşmasında yemek sanayicilerinin son dönemde tüm gıda fiyatlarındaki artışlar nedeni ile zor bir dönemden geçtiğini belirten Sedat Zincirkıran, artan gıda enflasyonunun yemek sanayisinin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğini söyledi.
Bunun için başta tarım ve orman bakanlığı ile et ve süt kurumu olmak üzere görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi. Yeni yönetim olarak üzerinde özellikle duracakları konuların başında okullarda yemek hizmeti verilmesi olduğunu kaydeden Zincirkıran , sektörün uzun vadeli sorunlarının çözümü için çalışmalara hız vereceklerinin de altını çizdi.
7 Şubat 2019 günü yapılan genel kurulda oy birliği ile seçilen firmalar ve yetkilileri aşağıdaki gibidir.
Başkan Sedat Zincirkıran ( Sardunya )
Adem Gümüş( Yemekçim )
Ahmet Selimoğlu( Saray Yemek )
Ali Süne( Alioğlu Yemek )
Cihangir Bayer( Resport )
Dursun Çelik( Uğur Yemek )
Enis Hacımehmetoğlu( Çınarlı Catering )
Hasan Mercan( Doğuşzade Yemek
Hüseyin Bozdağ( Yemek İstanbul )
İsmail Mücahit Mumcu( Şef İstanbul )
Kemal Engin Üstel( ISS Catering )
Kemal Yılmaztürk( Rasyo Yemek )
Kenan Fırat( N3K Catering )
Mehmet Güler( Ata Yemek )
Metin Yılmaz( MarineYemek )
Murat Sayar( Yaylam Yemek )
Nihat Kartal(Sofra Yemek )
Niyazi Özata( Metaş Yemek )
Semih Yıldır ( BCC Catering )
Turan Kuytak( Turan Yemek )
Yüksel Güven(Aşsan Yemek )
Yorumları Göster
Yorumları Gizle