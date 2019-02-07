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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği yeniden Sedat Zincirkıran dedi

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İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği yeniden Sedat Zincirkıran dedi

3 yıllığına görev yapacak yönetimin başkanlığını halihazırda derneğin başkanlığını yürüten Sedat Zincirkıran üslendi.

Seçim konuşmasında yemek sanayicilerinin son dönemde tüm gıda fiyatlarındaki artışlar nedeni ile zor bir dönemden geçtiğini belirten Sedat Zincirkıran, artan gıda enflasyonunun yemek sanayisinin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğini söyledi.

Bunun için başta tarım ve orman bakanlığı ile et ve süt kurumu olmak üzere görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi. Yeni yönetim olarak üzerinde özellikle duracakları konuların başında okullarda yemek hizmeti verilmesi olduğunu kaydeden Zincirkıran , sektörün uzun vadeli sorunlarının çözümü için çalışmalara hız vereceklerinin de altını çizdi.

7 Şubat 2019 günü yapılan genel kurulda oy birliği ile seçilen firmalar ve yetkilileri aşağıdaki gibidir.

Başkan Sedat Zincirkıran ( Sardunya )
Adem Gümüş​( Yemekçim )
Ahmet Selimoğlu​( Saray Yemek )
Ali Süne​( Alioğlu Yemek )
Cihangir Bayer​​( Resport )
Dursun Çelik​( Uğur Yemek )
Enis Hacımehmetoğlu​​( Çınarlı Catering )
Hasan Mercan​​( Doğuşzade Yemek
Hüseyin Bozdağ​​( Yemek İstanbul )
İsmail Mücahit Mumcu​​( Şef İstanbul )
Kemal Engin Üstel​​( ISS Catering )
Kemal Yılmaztürk​​( Rasyo Yemek )
Kenan Fırat​​( N3K Catering )
Mehmet Güler​​( Ata Yemek )
Metin Yılmaz​​( MarineYemek )
Murat Sayar​​( Yaylam Yemek )
Nihat Kartal​(Sofra Yemek )
Niyazi Özata​( Metaş Yemek )
Semih Yıldır​ ( BCC Catering )
Turan Kuytak​( Turan Yemek )
Yüksel Güven​(Aşsan Yemek )

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