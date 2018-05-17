Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İl il sahur ve iftar vakitleri... İstanbul'da sahur ve imsak saat kaçta? 2018 Ramazan imsakiyesi

    İl il sahur ve iftar vakitleri... İstanbul'da sahur ve imsak saat kaçta? 2018 Ramazan imsakiyesi

    Hürriyet Haber
    17.05.2018 - 22:46 | Son Güncelleme:

    Ramazan ayının sahur ve iftar saatleri, ibadetlerini kusursuzca yerine getirmek isteyen vatandaşların gündemindeki konu oldu. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği bilgilere göre netlik kazanan iftar saatleri ve sahur vakitleri oruç tutacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye'nin dört bir köşesinden on binlerce kişinin Diyanet'in imsakiye bilgilerine göre araştırdığı iftar ve sahur vakitleri hangi il için saat bilgisini gösterecek? İşte il il sahur vakitleri.

    Rahmet ve bereket ayı olarak bilinen 2018 Ramazan, imsakiye detaylarında yer alan iftar ve sahur saatleri bilgisiyle sorgulanmaya başlandı. Müslümanların yerine getirmesi gereken oruç ibadetinin yerine getirileceği bu ayda, Diyanet'in yayımladığı iftar ve sahur saatleri detaylarına göre hareket edilecek. Çeşitli hesaplamalara göre yayımlanan 2018 İmsakiye bilgileri ile iftar vakitleri ve sahur saatleri kolayca öğrenilebilecek. İşte, 2018 yılının sahur ve iftar saatleri bilgisi.

    İSTANBUL'DA SAHUR VE İMSAK SAAT KAÇTA? (18 MAYIS SAHUR VAKTİ)

    İstanbul'da açılan orucun ardından yarın gece için saat 03.49'da sahura kalkılacak. İstanbullular yarın akşam saat 20.24'te okunacak akşam ezanıyla oruçlarını açacak.

    İL İL SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İSTANBUL İmsakiye

    Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    1 Ramazan 143916 Mayıs 2018 Çarşamba03:5205:3913:0617:0120:2222:01
    2 Ramazan 143917 Mayıs 2018 Perşembe03:5005:3813:0717:0120:2322:03
    3 Ramazan 143918 Mayıs 2018 Cuma03:4905:3713:0717:0220:2422:04
    4 Ramazan 143919 Mayıs 2018 Cumartesi03:4705:3613:0717:0220:2522:06
    5 Ramazan 143920 Mayıs 2018 Pazar03:4605:3513:0717:0220:2622:07
    6 Ramazan 143921 Mayıs 2018 Pazartesi03:4505:3413:0717:0220:2722:09
    7 Ramazan 143922 Mayıs 2018 Salı03:4305:3413:0717:0320:2822:10
    8 Ramazan 143923 Mayıs 2018 Çarşamba03:4205:3313:0717:0320:2922:12
    9 Ramazan 143924 Mayıs 2018 Perşembe03:4105:3213:0717:0320:3022:13
    10 Ramazan 143925 Mayıs 2018 Cuma03:3905:3113:0717:0420:3122:14
    11 Ramazan 143926 Mayıs 2018 Cumartesi03:3805:3113:0717:0420:3222:16
    12 Ramazan 143927 Mayıs 2018 Pazar03:3705:3013:0717:0420:3222:17
    13 Ramazan 143928 Mayıs 2018 Pazartesi03:3605:2913:0717:0420:3322:18
    14 Ramazan 143929 Mayıs 2018 Salı03:3505:2913:0717:0520:3422:20
    15 Ramazan 143930 Mayıs 2018 Çarşamba03:3405:2813:0817:0520:3522:21
    16 Ramazan 143931 Mayıs 2018 Perşembe03:3305:2813:0817:0520:3622:22
    17 Ramazan 14391 Haziran 2018 Cuma03:3205:2713:0817:0520:3622:23
    18 Ramazan 14392 Haziran 2018 Cumartesi03:3105:2713:0817:0620:3722:24
    19 Ramazan 14393 Haziran 2018 Pazar03:3005:2713:0817:0620:3822:25
    20 Ramazan 14394 Haziran 2018 Pazartesi03:2905:2613:0817:0620:3922:27
    21 Ramazan 14395 Haziran 2018 Salı03:2905:2613:0917:0720:3922:28
    22 Ramazan 14396 Haziran 2018 Çarşamba03:2805:2613:0917:0720:4022:29
    23 Ramazan 14397 Haziran 2018 Perşembe03:2705:2513:0917:0720:4122:30
    24 Ramazan 14398 Haziran 2018 Cuma03:2705:2513:0917:0720:4122:30
    25 Ramazan 14399 Haziran 2018 Cumartesi03:2605:2513:0917:0820:4222:31
    26 Ramazan 143910 Haziran 2018 Pazar03:2605:2513:0917:0820:4222:32
    KADİR GECESİ
    27 Ramazan 143911 Haziran 2018 Pazartesi03:2505:2513:1017:0820:4322:33
    28 Ramazan 143912 Haziran 2018 Salı03:2505:2413:1017:0920:4322:34
    29 Ramazan 143913 Haziran 2018 Çarşamba03:2505:2413:1017:0920:4422:34
    30 Ramazan 143914 Haziran 2018 Perşembe03:2405:2413:1017:0920:4422:35

    Ramazan’da beslenmenin püf noktaları

    Ramazan ayının uzun ve sıcak yaz günlerine denk gelmesi nedeniyle yeterli ve dengeli beslenme noktasında vatandaşlara uyarılarda bulunan uzmanlar, Ramazan ayında beslenme programının biraz daha özen istediğini belirttiler. Lokman Hekim Van Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Funda Budak, “Oruç tutmak dinimizin getirdiği farzlarından bir tanesidir. Bir ay kadar süren bu sürede beslenme programı biraz daha özen istemekte, biraz daha dikkat gerektirmektedir. Zira dikkat edilmediği zamanlarda, uzun süreli açlık sonucu birden ve fazla yemek yemek beraberinde birçok sorunu da ortaya çıkaracaktır. Yapılan çalışmalar sonucu açlık sonrası hızlı ve fazla yemek yemenin kalp krizi riskini arttırdığını göstermiştir. Uzun süren açlık sonrası yaklaşık 12 saat metabolizma az enerji harcar, vücut hareketlerinde yavaşlama oluşur. Bu nedenle Ramazan ayında doğru beslenme programı uygulanmazsa kilo alma kaçınılmaz olur” dedi.

     

    Etiketler: sahur vakitleri , sahur saat kaçta , istanbul sahur vakti , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri