İl il sahur ve iftar vakitleri... İstanbul'da sahur ve imsak saat kaçta? 2018 Ramazan imsakiyesi

Rahmet ve bereket ayı olarak bilinen 2018 Ramazan, imsakiye detaylarında yer alan iftar ve sahur saatleri bilgisiyle sorgulanmaya başlandı. Müslümanların yerine getirmesi gereken oruç ibadetinin yerine getirileceği bu ayda, Diyanet'in yayımladığı iftar ve sahur saatleri detaylarına göre hareket edilecek. Çeşitli hesaplamalara göre yayımlanan 2018 İmsakiye bilgileri ile iftar vakitleri ve sahur saatleri kolayca öğrenilebilecek. İşte, 2018 yılının sahur ve iftar saatleri bilgisi.

İSTANBUL'DA SAHUR VE İMSAK SAAT KAÇTA? (18 MAYIS SAHUR VAKTİ)

İstanbul'da açılan orucun ardından yarın gece için saat 03.49'da sahura kalkılacak. İstanbullular yarın akşam saat 20.24'te okunacak akşam ezanıyla oruçlarını açacak.

İL İL SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL İmsakiye Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1439 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:52 05:39 13:06 17:01 20:22 22:01 2 Ramazan 1439 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:50 05:38 13:07 17:01 20:23 22:03 3 Ramazan 1439 18 Mayıs 2018 Cuma 03:49 05:37 13:07 17:02 20:24 22:04 4 Ramazan 1439 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:47 05:36 13:07 17:02 20:25 22:06 5 Ramazan 1439 20 Mayıs 2018 Pazar 03:46 05:35 13:07 17:02 20:26 22:07 6 Ramazan 1439 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:45 05:34 13:07 17:02 20:27 22:09 7 Ramazan 1439 22 Mayıs 2018 Salı 03:43 05:34 13:07 17:03 20:28 22:10 8 Ramazan 1439 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:42 05:33 13:07 17:03 20:29 22:12 9 Ramazan 1439 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:41 05:32 13:07 17:03 20:30 22:13 10 Ramazan 1439 25 Mayıs 2018 Cuma 03:39 05:31 13:07 17:04 20:31 22:14 11 Ramazan 1439 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:38 05:31 13:07 17:04 20:32 22:16 12 Ramazan 1439 27 Mayıs 2018 Pazar 03:37 05:30 13:07 17:04 20:32 22:17 13 Ramazan 1439 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:36 05:29 13:07 17:04 20:33 22:18 14 Ramazan 1439 29 Mayıs 2018 Salı 03:35 05:29 13:07 17:05 20:34 22:20 15 Ramazan 1439 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:34 05:28 13:08 17:05 20:35 22:21 16 Ramazan 1439 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:33 05:28 13:08 17:05 20:36 22:22 17 Ramazan 1439 1 Haziran 2018 Cuma 03:32 05:27 13:08 17:05 20:36 22:23 18 Ramazan 1439 2 Haziran 2018 Cumartesi 03:31 05:27 13:08 17:06 20:37 22:24 19 Ramazan 1439 3 Haziran 2018 Pazar 03:30 05:27 13:08 17:06 20:38 22:25 20 Ramazan 1439 4 Haziran 2018 Pazartesi 03:29 05:26 13:08 17:06 20:39 22:27 21 Ramazan 1439 5 Haziran 2018 Salı 03:29 05:26 13:09 17:07 20:39 22:28 22 Ramazan 1439 6 Haziran 2018 Çarşamba 03:28 05:26 13:09 17:07 20:40 22:29 23 Ramazan 1439 7 Haziran 2018 Perşembe 03:27 05:25 13:09 17:07 20:41 22:30 24 Ramazan 1439 8 Haziran 2018 Cuma 03:27 05:25 13:09 17:07 20:41 22:30 25 Ramazan 1439 9 Haziran 2018 Cumartesi 03:26 05:25 13:09 17:08 20:42 22:31 26 Ramazan 1439 10 Haziran 2018 Pazar 03:26 05:25 13:09 17:08 20:42 22:32 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1439 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:25 05:25 13:10 17:08 20:43 22:33 28 Ramazan 1439 12 Haziran 2018 Salı 03:25 05:24 13:10 17:09 20:43 22:34 29 Ramazan 1439 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:25 05:24 13:10 17:09 20:44 22:34 30 Ramazan 1439 14 Haziran 2018 Perşembe 03:24 05:24 13:10 17:09 20:44 22:35

Ramazan’da beslenmenin püf noktaları

Ramazan ayının uzun ve sıcak yaz günlerine denk gelmesi nedeniyle yeterli ve dengeli beslenme noktasında vatandaşlara uyarılarda bulunan uzmanlar, Ramazan ayında beslenme programının biraz daha özen istediğini belirttiler. Lokman Hekim Van Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Funda Budak, “Oruç tutmak dinimizin getirdiği farzlarından bir tanesidir. Bir ay kadar süren bu sürede beslenme programı biraz daha özen istemekte, biraz daha dikkat gerektirmektedir. Zira dikkat edilmediği zamanlarda, uzun süreli açlık sonucu birden ve fazla yemek yemek beraberinde birçok sorunu da ortaya çıkaracaktır. Yapılan çalışmalar sonucu açlık sonrası hızlı ve fazla yemek yemenin kalp krizi riskini arttırdığını göstermiştir. Uzun süren açlık sonrası yaklaşık 12 saat metabolizma az enerji harcar, vücut hareketlerinde yavaşlama oluşur. Bu nedenle Ramazan ayında doğru beslenme programı uygulanmazsa kilo alma kaçınılmaz olur” dedi.