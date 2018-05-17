İl il sahur ve iftar vakitleri... İstanbul'da sahur ve imsak saat kaçta? 2018 Ramazan imsakiyesi

Rahmet ve bereket ayı olarak bilinen 2018 Ramazan, imsakiye detaylarında yer alan iftar ve sahur saatleri bilgisiyle sorgulanmaya başlandı. Müslümanların yerine getirmesi gereken oruç ibadetinin yerine getirileceği bu ayda, Diyanet'in yayımladığı iftar ve sahur saatleri detaylarına göre hareket edilecek. Çeşitli hesaplamalara göre yayımlanan 2018 İmsakiye bilgileri ile iftar vakitleri ve sahur saatleri kolayca öğrenilebilecek. İşte, 2018 yılının sahur ve iftar saatleri bilgisi.
İSTANBUL'DA SAHUR VE İMSAK SAAT KAÇTA? (18 MAYIS SAHUR VAKTİ)
İstanbul'da açılan orucun ardından yarın gece için saat 03.49'da sahura kalkılacak. İstanbullular yarın akşam saat 20.24'te okunacak akşam ezanıyla oruçlarını açacak.
İL İL SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İSTANBUL İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1439
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:52
|05:39
|13:06
|17:01
|20:22
|22:01
|2 Ramazan 1439
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:50
|05:38
|13:07
|17:01
|20:23
|22:03
|3 Ramazan 1439
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:49
|05:37
|13:07
|17:02
|20:24
|22:04
|4 Ramazan 1439
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:47
|05:36
|13:07
|17:02
|20:25
|22:06
|5 Ramazan 1439
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:46
|05:35
|13:07
|17:02
|20:26
|22:07
|6 Ramazan 1439
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:45
|05:34
|13:07
|17:02
|20:27
|22:09
|7 Ramazan 1439
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:43
|05:34
|13:07
|17:03
|20:28
|22:10
|8 Ramazan 1439
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:42
|05:33
|13:07
|17:03
|20:29
|22:12
|9 Ramazan 1439
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:41
|05:32
|13:07
|17:03
|20:30
|22:13
|10 Ramazan 1439
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:39
|05:31
|13:07
|17:04
|20:31
|22:14
|11 Ramazan 1439
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:38
|05:31
|13:07
|17:04
|20:32
|22:16
|12 Ramazan 1439
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:37
|05:30
|13:07
|17:04
|20:32
|22:17
|13 Ramazan 1439
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:36
|05:29
|13:07
|17:04
|20:33
|22:18
|14 Ramazan 1439
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:35
|05:29
|13:07
|17:05
|20:34
|22:20
|15 Ramazan 1439
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:34
|05:28
|13:08
|17:05
|20:35
|22:21
|16 Ramazan 1439
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:33
|05:28
|13:08
|17:05
|20:36
|22:22
|17 Ramazan 1439
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:32
|05:27
|13:08
|17:05
|20:36
|22:23
|18 Ramazan 1439
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:31
|05:27
|13:08
|17:06
|20:37
|22:24
|19 Ramazan 1439
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:30
|05:27
|13:08
|17:06
|20:38
|22:25
|20 Ramazan 1439
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:29
|05:26
|13:08
|17:06
|20:39
|22:27
|21 Ramazan 1439
|5 Haziran 2018 Salı
|03:29
|05:26
|13:09
|17:07
|20:39
|22:28
|22 Ramazan 1439
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:28
|05:26
|13:09
|17:07
|20:40
|22:29
|23 Ramazan 1439
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:27
|05:25
|13:09
|17:07
|20:41
|22:30
|24 Ramazan 1439
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:27
|05:25
|13:09
|17:07
|20:41
|22:30
|25 Ramazan 1439
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:26
|05:25
|13:09
|17:08
|20:42
|22:31
|26 Ramazan 1439
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:26
|05:25
|13:09
|17:08
|20:42
|22:32
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1439
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:25
|05:25
|13:10
|17:08
|20:43
|22:33
|28 Ramazan 1439
|12 Haziran 2018 Salı
|03:25
|05:24
|13:10
|17:09
|20:43
|22:34
|29 Ramazan 1439
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:25
|05:24
|13:10
|17:09
|20:44
|22:34
|30 Ramazan 1439
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:24
|05:24
|13:10
|17:09
|20:44
|22:35
Ramazan’da beslenmenin püf noktaları
Ramazan ayının uzun ve sıcak yaz günlerine denk gelmesi nedeniyle yeterli ve dengeli beslenme noktasında vatandaşlara uyarılarda bulunan uzmanlar, Ramazan ayında beslenme programının biraz daha özen istediğini belirttiler. Lokman Hekim Van Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Funda Budak, “Oruç tutmak dinimizin getirdiği farzlarından bir tanesidir. Bir ay kadar süren bu sürede beslenme programı biraz daha özen istemekte, biraz daha dikkat gerektirmektedir. Zira dikkat edilmediği zamanlarda, uzun süreli açlık sonucu birden ve fazla yemek yemek beraberinde birçok sorunu da ortaya çıkaracaktır. Yapılan çalışmalar sonucu açlık sonrası hızlı ve fazla yemek yemenin kalp krizi riskini arttırdığını göstermiştir. Uzun süren açlık sonrası yaklaşık 12 saat metabolizma az enerji harcar, vücut hareketlerinde yavaşlama oluşur. Bu nedenle Ramazan ayında doğru beslenme programı uygulanmazsa kilo alma kaçınılmaz olur” dedi.