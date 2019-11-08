İstanbul ve tüm illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Cuma vakitleri

Öğle saatlerine girilmesiyle birlikte Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu, İstanbul ve diğer tüm illerde en çok araştırılan konu olmaya başladı. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 8 Kasım tarihinde Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak. Diğer illerdeki Cuma namazı saati hakkında bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz

TÜM İLLERİN CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

CUMA NAMAZININ FARZ OLUŞU HAKKINDA BAZI BİLGİLER

Fukahaya göre, cuma namazının farz oluşu, Kitap, sünnet ve icma ile sabit olup, bu konuda herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. Fukahanın bu konudaki delilleri ise şunlardır:



Allah, Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır. “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah’ın zikrine gidin ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır.”



Görüldüğü gibi ayette cuma namazına gitmek emredilmiştir. Buradaki emir ise vücub ifade eden türdendir. Sa’y (amel etmek, gitmek, çalışıp çaba sarf etmek) ise ancak vacip olan bir durum içindir. Keza, ayette insanların cuma namazından geri kalmamaları için alışveriş yasaklanmıştır. Şayet cuma namazı vacip olmamış olsaydı mubâh olan alışveriş yasaklanmazdı. Sünnette de cuma namazının farziyetine delalet eden birçok hadis varid olmuştur. Ulema, cumanın farziyeti hususunda farklı hadisleri delil olarak kullanmıştır. Bunları şöyle zikredebiliriz:



“Cuma, cemaat halinde her Müslümana Allah’ın hakkı olarak bir vazifedir. Ancak şu dört sınıf müstesna; Başkasının mülkü olan köle, kadın, çocuk, hasta.”



“Cuma namazı, ezanı işiten kimse üzerinedir.”



“Cumaya gitmek, ihtilam gören (ergenlik çağına giren) herkese gereklidir.”



Cumanın farziyetine delil getirilen hadislerden biri de şudur:



“Muhakkak ki Allah, bu makamımda, bu ayımda, bu senemde size cumayı farz kılmıştır. Hayatımda veya benden sonra, adil olsun zalim olsun bir imamı olduğu halde hafife alarak ya da inkar ederek kim onu terk ederse, Allah onun birliğini bozsun, işini bereketli kılmasın.”

Hz. Peygamber (sav) zamanından günümüze kadar ulaşan uygulama da cuma namazının farziyeti hususunda Müslümanların icmaı olarak kabul edilmiştir.