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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI/İSTANBUL (DHA)
01.07.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

İstanbul ve Mersin'deki sahte vücut geliştirme ilacı operasyonu: 4 gözaltı

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İstanbul ve Mersin'deki sahte vücut geliştirme ilacı operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul ve Mersin'de sahte vücut geliştirme ilaçları üreten ve sattığı iddia edilen kişilere operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine harekete geçerek vücut geliştirme sporcularının kullandığı kas geliştirme ilaçlarının sahtesini üretilip satıldığını belirleyerek şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı. Polis ekipleri şüphelileri 4 ay boyunca izleyerek 19 Haziran'da İstanbul ve Mersin'de bulunan 6 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda Zülfikar A., Gökberk A., Ali S. ve Ömer Faruk D. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

STEROİD İLAÇLARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 bin 107 steroid içerikli ilaç, 424 hap, 94 boş şırınga, 80 ilaç hologramı, 100 ilaç kutusu, 41 etiket, 11 bin 700 ilaç prospektüsü ve içeriği henüz belirlenemeyen 15 litre sıvı ele geçirildi.

4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında, 'Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapmak ve satmak' suçundan işlem yapılan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul ve Mersindeki sahte vücut geliştirme ilacı operasyonu: 4 gözaltı

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