Ä°stanbul ve Ä°zmir'in ilçelerinde elektrik kesintisi yaÅŸanÄ±yor - Elektrikler ne zaman gelecek?
Ä°stanbul ve Ä°zmir'in bazÄ± ilÃ§elerinde elektrik kesintisi yaÅŸanÄ±yor. BoÄŸaziÃ§i Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m Anonim Åžirketi (BEDAÅž) ve GDZ Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž, 28 Åžubat 2019 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ planlÄ± kesinti programÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Peki, Ä°stanbul ve Ä°zmir'de elektrikler ne zaman gelecek, kesintiler ne kadar sÃ¼recek?
BoÄŸaziÃ§i Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m Anonim Åžirketi (BEDAÅž) ve GDZ Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž, elektrik kesintisi yaÅŸanacak ilÃ§eleri resmi sayfasÄ± Ã¼zerinden paylaÅŸtÄ±. Programa gÃ¶re; Ä°stanbul'un AvcÄ±lar, Esenyurt, BaÅŸakÅŸehir, Sultangazi, BaÄŸcÄ±lar; Ä°zmir'in ise Gediz BÃ¶lgesi'ndeki pek Ã§ok mahallede elektrik kesintisi yaÅŸanÄ±yor. Ä°ÅŸte, 28 Åžubat tarihli elektrik kesintisi programÄ±...
BEDAÅž KESÄ°NTÄ° PROGRAMI
- Ä°NCÄ°RTEPE Mh., OKURLAR Cd., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda YEÅžÄ°LKENT Mh., G-22 Sk., G-21 Sk., G-23 Sk., G-24 Sk., GALATA Sk., MANDIRA1 Cd., G-221 Sk., G-222 Sk., G-223 Sk., G-224 Sk., (AVCILAR Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21092-22356 27855 21177)
- PINAR Mh., 1234. Sk., 1237. Sk., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21272-22605)
- YAYLA Mh., CÄ°N DERESÄ° Sk., Ã–ZDEN Sk., (ÅžÄ°ÅžLÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:30-15:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21485-3735)
- ZAFER Mh., ADÄ°LE NAÅžÄ°T Bul., HARAMÄ°DERE YOLU Cd., EKÄ°N Cd., E-5 TEM Bul., 174. Sk., 148. Sk., 150. Sk., TONGUÃ‡ BABA Cd., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 02:00-04:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21487-22241 22271 20520 20794 27099 22814 22224 27422 22637 22744 20640 22762 22203 20632 22747 22352 22353 27828 27829 22351 22350 22354 )
- ZÄ°YA GÃ–KALP Mh., 2740. Sk., G-1011 Sk., HÃœRRÄ°YET Bul., ABDULLAH PAÅžA Cd., TOSUN PAÅžA Cd., Ä°KBAL Sk., Ä°LKAY Sk., Ã‡Ä°LEK Sk., BONCUK Sk., SEREN Sk., DEVA Sk., BAÅžKENT Sk., G-1009 Sk., G-1008 Sk., 2745. Sk., AKÃ‡A Sk., GÃ–KÃ‡E Sk., DAÄžARCIK Sk., MEHMETÃ‡Ä°K Cd., (BAÅžAKÅžEHÄ°R Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21492-11355)
- BAÅžAKÅžEHÄ°R Mh., CÄ°HANGÄ°R Sk., BALKAN Sk., HÃœRRÄ°YET Bul., (BAÅžAKÅžEHÄ°R Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21373-11579)
- ESENTEPE Mh., 2398. Sk., (SULTANGAZÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21353-28296 TM)
- BAÅžAK Mh., YEÅžÄ°L VADÄ° Cd., KANUNÄ° SULTAN SÃœLEYMAN Cd., (BAÅžAKÅžEHÄ°R Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21375-12318)
- AKÃ‡ABURGAZ Mh., 1591. Sk., 1592. Sk., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21387-21974)
- BAÅžAK Mh., ALÄ° SOYLU Cd., MEVLANA CELALEDDÄ°NÄ° RUMÄ° Cd., KANUNÄ° SULTAN SÃœLEYMAN Cd., (BAÅžAKÅžEHÄ°R Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21374-12218)
- BAÅžAK Mh., MEVLANA CELALEDDÄ°NÄ° RUMÄ° Cd., MEKTEP Sk., ALÄ° SOYLU Cd., (BAÅžAKÅžEHÄ°R Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21376-12219)
- FERAHEVLER Mh., TARABYA BAYIRI Cd., YUMAK Sk., Ã‡Ä°TLEMBÄ°K Ã‡IKMAZI Sk., Ã–NCELER Sk., (SARIYER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:30-14:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21414-4279)
- BASINKÃ–Y Mh., ATAYURT Cd., GÃœLÃ‡Ä°Ã‡EÄžÄ° Sk., GÃœLÄ°STAN Sk., HAT ÃœSTÃœ Sk., Ä°SMAÄ°L CEM Sk., LEYLAK Sk., Ã–ZER Sk., SÃ–ZER Sk., VALÄ° KONAÄžI Cd., TEPE Sk., (BAKIRKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 10:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21428-1428)
- MERKEZ Mh., 2/5. Sk., BAÄžCILAR Cd., 1. Sk., 1/1. Sk., 1/4. Sk., 21/A Sk., 22/1A Sk., 22/1. Sk., (BAÄžCILAR Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-13:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21470-18542)
- KARLIBAYIR Mh., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 03:00-05:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21390-29254)
- KOCASÄ°NAN MERKEZ Mh., AHLAT Sk., Ã‡AÄž Sk., Ã‡Ä°Ã‡EK Sk., ARDIÃ‡ Sk., KARANFÄ°L 2 Sk., PELÄ°T Sk., MÄ°MAR SÄ°NAN Cd., ORDU Cd., MAHMUTBEY Cd., (BAHÃ‡ELÄ°EVLER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21432-401)
- KARTALTEPE Mh., YALÃ‡IN Sk., YENÄ° Cd.DE Cd., KOÅžUYOLU Cd., BÄ°TÄ°ÅžÄ°K BAÄžLAR Sk., BUHAR Sk., GÃœLAY Sk., BÄ°TÄ°ÅžÄ°K BAÄžLAR ORTA Sk., (BAKIRKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21430-1176)
- KAYABAÅžI Mh., KAYAÅžEHÄ°R Bul., (BAÅžAKÅžEHÄ°R Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21475-12777,12787,12776,12775,12759,12715,12758,12716,12717,12718,12793,12675,12766,12792,12756,12757,12791,12722,99361,12786)
- KANARYA Mh., FLAMAN Cd., PÄ°LÄ°Ã‡ Sk., KETEN KUÅžU Sk., KATAR KUÅžU Sk., BOZDOÄžAN Cd., Ã‡AYKUÅžU Sk., HUZUR Cd., NEHÄ°R Sk., AKBABA Sk., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21478-11635)
- BAHÃ‡ELÄ°EVLER Mh., ELVAN Sk., LATÄ°F DÄ°NÃ‡BAÅž Sk., ÅžÄ°MÅžEK 1 Sk., ORHAN TUÄžSAVUL Sk., EFE Sk., ALPAY Cd., ZEKÄ° KARSAN Sk., FERÄ°T SELÄ°MPAÅžA Cd., (BAHÃ‡ELÄ°EVLER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21433-524)
- BAÄžLARBAÅžI Mh., BAÄžLARBAÅžI Cd., MERKEZ Mh., 3. SELVÄ° Sk., 6. BAÄžLAR Sk., 4. BAÄžLAR Sk., BÃœYÃœK YILDIZ Sk., GONCADAL Sk., HAYDARPAÅžA Sk., KÃœÃ‡ÃœKSELVÄ° Sk., KÃœÃ‡ÃœK YILDIZ Sk., YEÅžÄ°LTUNA Sk., YEÅžÄ°LTEPE Sk., YEÅžÄ°LOVA Sk., TEPE Sk., (GAZÄ°OSMANPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21445-28451 tm)
- YUNUS EMRE Mh., 563/3. Sk., 563/4. Sk., 563/2. Sk., 563/1. Sk., 563. Sk., 565. Sk., 565/1. Sk., 565/2. Sk., 571. Sk., 571/1. Sk., 571/2. Sk., 571/3. Sk., 573. Sk., 574. Sk., LÃœTFÄ° AYKAÃ‡ Bul., ADEM YAVUZ Cd., (SULTANGAZÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 12:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21446-28622 tm)
- NÄ°SBETÄ°YE Mh., AYTAR Cd., (BEÅžÄ°KTAÅž Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 10:00-12:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21476-3226)
- ORTAKÃ–Y Mh., AMBARLIDERE YOLU Sk., (BEÅžÄ°KTAÅž Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:00-14:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21480-3725)
- ULUS Mh., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., CANAN Sk., (BEÅžÄ°KTAÅž Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 12:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21481-3445)
- SAZLIBOSNA Mh., KIRIM Cd., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21452-28608)
- ULUS Mh., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., KELAYNAK Sk., (BEÅžÄ°KTAÅž Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-13:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21479-3818)
- KAYABAÅžI Mh., (BAÅžAKÅžEHÄ°R Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21503-28021-29253-28097-29421-29747-29757-29738-28733-29398-28809-28901)
- TURGUT REÄ°S Mh., 410. Sk., 412. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 400. Sk., 404. Ã‡IKMAZ Sk., 405. Sk., 406. Sk., 413. Sk., 434. Sk., HAVAALANI Mh., GÃ–KKAYA Sk., GÃ–KAY Sk., TAÅžOCAÄžI Cd., ANADOLU Cd., GEZÄ° Sk., GÃœVEN Sk., GÃœRSU Sk., GÃ–KNUR Sk., GÃ–KSU Sk., (ESENLER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-18:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21471-18286)
- MAREÅžAL FEVZÄ° Ã‡AKMAK Mh., ZÃœLFÃœ DEMÄ°RBAÄž Cd., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21496-28785)
Ä°ZMÄ°R GDZ KESÄ°NTÄ° PROGRAMI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 00:00Â Â Â Â 01:00Â Â Â Â Og Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â
CUMHURÄ°YET MAHALLESÄ°
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 08:30Â Â Â Â 16:00Â Â Â Â Ag Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â
YAHÅžELLÄ° MAHALLESÄ°-6326,6327,6328,6330,6329 SOKAKLAR VE CÄ°VARLARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 08:30Â Â Â Â 16:00Â Â Â Â Ag Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â
UÄžUR MUMCU MAHALLESÄ°-1311,1312,1295,1317,1309,1321 SOKAKLAR VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 08:30Â Â Â Â 16:00Â Â Â Â Ag Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â SEYREKKÃ–Y-KAVAKLI,KAYNAKLAR,9 EYLÃœL,VATAN CADDELERÄ°-4110,4112 SOKAKLAR VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 16:00Â Â Â Â Trafo BakÄ±mÄ±Â Â Â Â Â
RAFETPAÅžA MAHALLESÄ°,YILDIRIM BEYAZÄ°T CADDESÄ°,BURAK REÄ°S CADDESÄ°,5058/3,5061,5062,5063, 5064,5065,5066,5067,5068,5069,5072,5168,5169,5171,5173,5174,5174/1,5175,5176,5180,5249,5250, 5251,5252 SOKAKLAR VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 12:00Â Â Â Â Ag Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â
YALI MAHALLESÄ°,CAHER DUDAYEV BULVARI VE CIVARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 12:00Â Â Â Â Trafo BakÄ±mÄ±Â Â Â Â Â
YALI MAHALLESÄ°,6340,AÅžIK VEYSEL , 6341 SOKAKLAR VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 12:00Â Â Â Â Trafo BakÄ±mÄ±Â Â Â Â Â
GONCALAR MAHALLESÄ°,6045 SOKAK VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 12:00Â Â Â Â Trafo BakÄ±mÄ±Â Â Â Â Â
DEDEBAÅžI MAHALLESÄ°,6148 SOKAK VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 12:00Â Â Â Â Ag Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â
DEDEBAÅžI MAHALLESÄ°,6153 SOKAK VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 12:00Â Â Â Â Trafo BakÄ±mÄ±Â Â Â Â Â
EMEK MAHALLESi,7290,7293,7290/2,7290/3,7290/4,7292,7294,7295,7296,7297,7283, 1844/2 SOKAKLAR VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 17:00Â Â Â Â Ag Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
MERSÄ°NLÄ° MAHALLESÄ°-2837 SOKAK VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 17:00Â Â Â Â Ag Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â
489/1-484-507-505-503-501-497-452 SOKAKLAR,N.KEMAL-AYDIN HATBOYU CADDESÄ° VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 17:00Â Â Â Â Trafo BakÄ±mÄ±Â Â Â Â Â
HACI BEKTAÅž VELÄ°-203/31-201/4-METÄ°N GÃ–KTEPE-202/3-202/5-202 SOKAKLAR VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 17:00Â Â Â Â Trafo BakÄ±mÄ±Â Â Â Â Â
202/35-202/17-202/16-202/14-202/46-202/34-202/19-202/51 SOKAKLAR VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 16:00Â Â Â Â Ag Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â 2175,2186,2101,2167,2188,2177,2188/1,2191 SOKAKLAR VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 16:00Â Â Â Â Ag Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â
MÄ°THATPAÅžA CADDESÄ°,268,274,280,282,284,145,137,125,135,149 SOKAKLAR VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 16:00Â Â Â Â Ag Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â
TUNA CADDESÄ°,GEDÄ°Z-DEPO-19 MAYIS-DOSTLAR-DÄ°YAR-BEDERETTÄ°N CÃ–MERT- KANARYA SOKAKLAR VE CÄ°VARLARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 17:00Â Â Â Â Ag Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â
GAZÄ° KENT MAHALLESÄ° ( 80 ) SOKAK ÃœZERÄ°
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 17:00Â Â Â Â Trafo BakÄ±mÄ±Â Â Â Â Â
FATÄ°H MAHALLESÄ°,SANAYÄ° VE Ã‡AMLIK CADDESÄ°,1063,1098,1099,1100,1101 SOKAKLAR VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 12:00Â Â Â Â Trafo BakÄ±mÄ±Â Â Â Â Â
KUBÄ°LAY CADDESÄ°,OTOPARKÄ°Ã‡Ä°
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 12:00Â Â Â Â ArÄ±za OnarÄ±m ve BakÄ±mÂ
CÃœNEYTBEY-MÄ°THATPAÅžA MAHALLELERÄ°
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 14:00Â Â Â Â Ag Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
KEMALPAÅžA KÄ°RAZLI,Ã–ÄžR.TAHÄ°R TUNCA,STADYUM CADDELERÄ°,143,144,152,153,154, 157,157/1 SOKAKLAR VE CÄ°VARLARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 13:00Â Â Â Â Og Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â
KESÄ°KKÃ–Y MAHALLESÄ°,2001,3014,3018 SOKAKLAR,ALTINTAÅž GIDA,REFÄ°K Ä°YÄ° UYARLAR,KURULTAK GIDA,GENEL PAMUK,DOÄžAN Ã‡ANDARLI,ÃœÃ‡ KUZEN TARIM,DEY PAMUK TARIM,MEHMET ACAR,BAKÄ° CELEP VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 15:00Â Â Â Â Og Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â
14 MAYIS,CUMHURÄ°YET MAHALLELERÄ°,ZEYNEL IRMAK CADDESÄ°,4040-4058-4104-4110-4111-4112-4122-4127-4124-4126-4106-4107-4108-4109-5043-5044-5045-5046-5047-5101-5102-5103-5104-5105-5106-5107-5108-5109-5110-5111-5112-5113-5114-5115-5116-5117-5118-5119-5120-5121-5122 SOKAKLAR VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 12:00Â Â Â Â Og Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â
SARIDERE-Ã‡ALIBAHÃ‡E- CEVAPLI MAHALLELERÄ°
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 14:00Â Â Â Â ARIZA ONARIM BAKIM
SAMUR KÃ–YÃœN TAMAMI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 12:00Â Â Â Â GÃœVENLÄ°KÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
YENÄ° FOÃ‡A Ä°ZMÄ°R CADDESÄ° MEHMETÃ‡Ä°K CADDESÄ° ZEKÄ° SOKAK VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 17:00Â Â Â Â Og Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â
KAYMAKÃ‡I,SÃ–ÄžÃœTLÃœKUYU MEVKÄ°Ä°LERÄ°
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 17:00Â Â Â Â Ag Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â
BÄ°RGÄ° MAHALLESÄ°
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 17:00Â Â Â Â Og Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±
ORHANGAZÄ°, Ã‡AYLI, KÃ–FÃœNDERE, YAÄžLAR,ARKACILAR,KARAMAN MAHALLELERÄ°
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 17:00Â Â Â Â Og Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
KARABURÃ‡ MAHALLESÄ° MERKEZ SOKAK,OVA SOKAK VE KARABURÃ‡ KOOPERATÄ°FÄ° CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 17:00Â Â Â Â Og Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
SOLAKLAR MAHALLESÄ°,MERKEZ,SARIÄ°MAMLAR,RECEPLER SOKAKLAR VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 17:00Â Â Â Â Og Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
AKTEPE MAHALLESÄ°,KÃ–PRÃœBAÅžI MEVKÄ°Ä°,Ã–DEMÄ°Åž YOLU,CUMHURÄ°YET MAHALLESÄ° SANAYÄ° SÄ°TESÄ°NÄ°N TAMAMI VE ALAÃ‡AYIR YOLU SOKAK VE CÄ°VARLARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 15:30Â Â Â Â Og Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â
KIZILCAHAVLU MAHALLESÄ°
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 17:00Â Â Â Â ARIZA ONARIM BAKIM
DALLIK-YAMANDERE-BYÃœKKEMERDERE-KÃœÃ‡ÃœKKEMERDERE MAHALLELERÄ°
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 17:00Â Â Â Â Og Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â
DÃœNDARLI-DÃœNDARLI AKKAVAK-BÃœYÃœKKÃ–MÃœRCÃœ-KÃœÃ‡ÃœKKÃ–MÃœRCÃœ-KÃœÃ‡ÃœKBURUN-Ã‡ERÄ°KÃ–ZÃœ-DÄ°BEKÃ‡Ä°-SOMAK-DAÄžDERE-TOPRALAR-MUSALAR MAHALLELERÄ°
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 17:00Â Â Â Â Og Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
KIZILCAAÄžAÃ‡ MAHALLESÄ° TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 17:00Â Â Â Â Og Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â
FATÄ°H MAHALLESÄ° HAVUZ TR TAMAMINDA
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 10:00Â Â Â Â Og Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±
BARBAROS,BÄ°RGÄ°,KADIOVACIK,ZEYTÄ°NLER,UZUNKUYU,ZEYTÄ°NELÄ° VE NOHUTALAN MAHALLELERÄ°NÄ°N TAMAMI VE Ã–ZEL TRAFOLU ABONELER.
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 17:00Â Â Â Â Og Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
BARBAROS MAHALLESÄ°NÄ°N BÄ°R BÃ–LÃœMÃœ,KADIOVACIK MAHALLESÄ° VE Ã–ZEL TRAFOLU ABONELER
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 13:00Â Â Â Â Ag Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â 8004,8009/1,IHLAMUR SOKAKLAR VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 09:00Â Â Â Â 17:00Â Â Â Â Og Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
CELAL BAYAR MAHALLESÄ°,ARDIÃ‡,PAÅžALÄ°MANI NIN TAMAMI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10:00Â Â Â Â 11:00Â Â Â Â ARIZA ONARIM BAKIM
AHMETBEYLÄ° MAHALLESÄ°
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10:00Â Â Â Â 11:30Â Â Â Â Ag Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â
AÅžAÄžIÅžAKRAN MAHALLESÄ°-KIZILTEPE MAHALLESÄ°-Ã–RLEMÄ°Åž MAHALLESÄ°-HÃœSEYÄ°N EFE-TURKCELL-VODOFONE AÅžAÄžIÅžAKRAN-HAYDAR DÄ°LBAZ-MUSA MURAT-GÃœLDEM TAVUKÃ‡ULUK-ALÄ° EROÄžLU-AÅžAÄžIÅžAKRAN-TÃœRKMENHAN GES DM-ABDURRAHMAN GÃœNCAN DAÄžHAN RES-YATMANHAN RES YNB GES-TÃœRKMENHAN GES VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10:00Â Â Â Â 17:00Â Â Â Â ARIZA ONARIM BAKIM
BADEMLÄ° MAHALLESÄ°
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11:00Â Â Â Â 13:00Â Â Â Â
Og Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±
Ã‡AYLI,ALAÅžARLI,KIZILCAAVLU,YEÅžÄ°LKÃ–Y MAHALLELERÄ°
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â
12:00Â Â Â Â 13:00Â Â Â Â ARIZA ONARIM BAKIM
PINARBAÅžI MAHALLESÄ°,9-18 SOKAKLAR,Ä°ZSU PINARBAÅžI POMPA,ERDOÄžAN Ã‡OÅžKUN,TAMSAN, BERGAMA YÃ–RÃœKOÄžLU GIDA,F.CENK BARIÅž VE ORTAKLARI DEPOLARI,BERAT PLASTÄ°K, ARSLAN ZÄ°RAÄ° SOÄž.HAVA. DEPO,ATKASAN ATIK KAÄžIT, LÄ°NDE GAZ
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12:00Â Â Â Â 17:00Â Â Â Â GÃœVENLÄ°KÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
MERSÄ°NAKÄ° CADDESÄ°-255,257,257/1,274,276,278,SOKAKLAR VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13:00Â Â Â Â 15:00Â Â Â Â Trafo BakÄ±mÄ±Â Â Â Â Â
BOSTANLI MAHALLESÄ°,CEMAL BÃœLBÃœL,1735,1811,1787/1,1809 SOKAKLAR,CEMAL GÃœRSEL CADDESÄ° VE CÄ°VARI
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13:00Â Â Â Â 16:00Â Â Â Â Ag Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±Â Â Â Â Â Â Â
Ã‡ALIBAHÃ‡E MAHALLESÄ°
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14:00Â Â Â Â 16:00Â Â Â Â Og Åžebeke BakÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±OVAKENT,KONAKLI,BOZCAYAKA,BADEMLÄ°,KEMENLER,PÄ°RÄ°NÃ‡Ã‡Ä°,MESCÄ°TLÄ°,BIÃ‡AKÃ‡I, YOLÃœSTÃœ MAHALLELERÄ°
28.02.2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16:00Â Â Â Â 17:00Â Â Â Â Og Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±
BARBAROS,BÄ°RGÄ°,KADIOVACIK,ZEYTÄ°NLER,UZUNKUYU,ZEYTÄ°NELÄ° VE NOHUTALAN MAHALLELERÄ°NÄ°N TAMAMI VE Ã–ZEL TRAFOLU ABONELER.
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